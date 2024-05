A bozsoki városrészben az arányos városfejlesztés jegyében megújult a hegyi út, amit az ott lakó tulajdonosok kértek. A beruházás három ütemben készült el.

A Domb utcában a csapadékvíz-elvezetési kivitelezést a HADNAGY Közműépítő és Szolgáltató Kft. munkatársai végzik

Fotó: Mozsár Eszter

Elkészült a hegyi út a bozsoki városrészben

Korábban két szakaszon már betonburkolatot kapott a 21354 hrsz.-ú, a Szabadság és a Zölderdő utcát összekötő út, ezúttal pedig az alsó, Szabadság utcai csomóponti szakaszt kötötték össze a korábban rekonstruált szakasszal, tájékoztatott Herkliné Ebedli Gyöngyi. A kivitelezést a BOR ÉPKER Kft. végezte. Korábbi fejlesztés a térségben.

A Domb utcában zajlik most a rekonstrukció

A Csácsi-hegy lábánál, a Domb utcában jelenleg is zajlik a rekonstrukció a HADNAGY Kft. kivitelezésében, itt a lezúduló csapadékvíz veszélyezteti az útburkolatnál mélyebben fekvő ingatlanokat. Az utca kétharmadában családi házak épültek, a lakók is kérték a fejlesztést, mondta a képviselő. Az utcában az E.ON korábban gázvezeték-építést végzett 150 méteren, majd egy szennyvízprojektet is megvalósítanak a Zalavíz kivitelezésében 30 méteres szakaszon. Ezekhez társult a mostani, 80 méteres csapadékvíz-elvezetési beruházás, amit az önkormányzat négy millió forinttal támogatott. A munkálatok végén az E.ON aszfaltozza le a felújított szakaszt.

Egy korábbi fejlesztés a Domb utca mellett.