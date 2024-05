A Honderű lap is tudósított erről az eseményről, legyezve azt, hogy a Deák Ferenc ezen a nagyszabású rendezvényen vagy 700-an ünnepelték, 12 taracklövéssel, tűzijátékkal és pazar étkeztetéssel, mondta el Balaicz Zoltán polgármester, aki várostörténeti klipsorozatában is megemlékezett erről. Mint mondta, ez egy nagyon érdekes olvasmány, mert az akkori Ságodról is képet kapnak benne. Az akkor még önálló település ma Zalaegerszeg egyik szépen fejlődő városrésze. A polgármester a rendezvény jelentőségét kiemelve úgy fogalmazott, hogy ez egy méltó tisztelgés Deák Ferenc, a haza bölcse, a 19. század egyik legnagyobb magyar politikusának emléke előtt.

Németh Gábor, a ságodi városrész önkormányzati képviselője is felidézte, hogy mekkora jelentőséggel bírt akkor Deák Ferenc ságodi korteskedése, akit egyvégtében éljeneztek látogatása alatt. A Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület új elnöksége éppen ezért határozta el, hogy ennek emlékére hagyományteremtő szándékkal megrendezi a Deák-májusünnepet.

A közösségi házban tartott rendezvényen elsőként a Zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola növendékei adtak műsort, majd Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója idézte fel Deák Ferenc ságodi látogatását. Ezt követően a résztvevők egy túra keretében fel is

keresték a helyszínt, a Ságod határában lévő erdőt. A nap hátralévő részében gyermekprogramokkal várták a családokat.

A múlt tiszteletének kinyilvánítása mellett a közösségépítés is célja rendezvénynek. Németh Gábor azt mondta, ezt szolgálja az egycsoportos óvoda hamarosan kezdődő felújítása, bővítése az elnyert közel 300 millió forintos pályázati támogatásból. Ez számukra azért is fontos, mert az északi ipari parkban sok fiatal dolgozik. Méltó körülményeket kívánnak biztosítani az ő gyerekeiknek is.