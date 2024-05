Vasárnap megrendezték a darts versenyt, melyre 19 játékos érkezett vármegyéből és távolabbról is. A verseny bővelkedett izgalmas pillanatokban, de most is sportszerűen jó hangulatban zajlott le, több új játékos érkezett, köztük egy hölgy is. Az eredmények a következők szerint alakultak:

I. Ebedli Armand

II. Bertalan Krisztián

III. Vincze Martin

Legmagasabb kiszálló: Tüske Benedek

Legtöbb180-at dobó: Gáspár László

A dartsot tekeverseny követte. Itt menet közben egy kis változás történt, mivel az igazolt csapatok 100 gurításos mérkőzést szerettek volna, így a szervezők engedtek kérésüknek és ilyen formában bonyolítottál le a megmérettetést.

A legeredményesebb tekések

Fotó: Korosa Titanilla

Eredmények:

Igazolt csapatok:

I. LentiTK 1730 fa

II.Páka TK 1702 fa

III. Lovászi SE 1668 fa

Amatőr csapatok:

I. Tungsram Teke 1016 fa

II. Margaréta Team 973 fa

III. Nekem 8 933 fa

Nők:

I. Született feleségek 846 fa

Egyéni I. helyezett:

Fórika Imola 221

Egyéni eredmények:

Igazolt:

I. Kiss Máté (Lenti Tk) 469 fa

II. Papp László Lenti Tk) 442 fa

III. Herczeg László (Páka TK) 439 fa

Amatőr:

I. Simon Endre (Nekem 8) 273 fa

II. Babati Gyula (Tungsram Teke) 271 fa

III. Vajmi Csaba (Margaréta Team) 267 fa