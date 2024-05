A helyszínválasztás egyrészt szimbolikus volt, hiszen a Karos Korzó központi épületének üvegfalán látható angyalszárnyaknál többen is fotózkodtak, a gyerekek elmondása szerint a szüleik, az őket ápoló orvosok és egészségügyi személyzet tagjai, de az alapítvány munkatársai is valóságos angyalok, akik nemcsak a felépülésük érdekében tettek meg mindent, hanem azért is, hogy a betegségből való gyógyulásuk után valóban jól érezzék magukat. Hasonlóképpen fogalmazott Novák Ferenc is, aki azt mondta lapunknak: Zalakaros élményt és örömet tud adni azoknak a gyerekeknek, akik ellátogatnak hozzájuk.

– Talán ez a legfontosabb, hiszen a betegségük ideje alatt ettől megfosztattak – folytatta Zalakaros polgármestere. – Példamutató összefogás eredményeként tudjuk őket vendégül látni, a város, a fürdő, a szállodák és az önkormányzat is mindent megtett annak érdekében, hogy ezt a két napot a lehető legjobb körülmények között tölthessék nálunk a gyerekek. Számunkra örömteli dolog, hogy ebben a lehetőségeink szerint segíthettünk. Számunkra is különleges alkalom ez, hiszen élményeket adunk és közösséget is építünk, s mindezt anyák napján, ami még csodálatosabbá teszi mindezt.

A Ments Életet Közhasznú Alapítvány már 12 éve segíti a súlyos, életet veszélyeztető, jellemzően daganatos betegségben szenvedő, vagy ezekből gyógyuló gyermekeket és családjaikat, s ebbéli tevékenységüknek része az is, hogy kirándulásokat szervezzenek számukra – tudtuk meg Mikola Józseftől, a civil szervezet kuratóriumának elnökétől. Zalakaros, mint az egyik legvonzóbb zalai idegenforgalmi központ rendszeresen szerepel úti céljaik között. Az idei programon – vagy ahogy ők maguk fogalmaztak: egy lélekgyógyító wellnesshétvégén – 43 gyermek és 37 felnőtt vett részt, akik számára ezúttal nyolc helyi szálloda ajánlott fel szobákat. A két nap alatt a résztvevőkre többek közt zenés műsor és wellnessprogram várt, az önkormányzat pedig közös ebédre hívta meg a városba látogatókat.