A zalai szakmai nap illeszkedett a rendszeres találkozók programjába, mondta nap kezdetén Gyenese Ferencné, Rózsika, a zalai Csipkeműhely vezetője, aki vetített képes előadásban mutatta be a csipkekészítés történetét.

- Ezúttal a frivolitás mint csipkekészítés lesz a mai nap témája, ami a csipkeműhely egyik kedvence - mondta Rózsika, hozzátéve, a vert csipkét helyezik előtérbe. - A csipkeműhely tagjai nemrég ajándékoztak egy, a zalai tájat, a zalai növényeket, épületeket megidéző csipkeképet a Göcseji Tudásközpontnak. Mindenkinek tudjuk ajánlani a kézimunka eme válfaját, hiszen a szellemi képességeink megőrzéséhez is hozzájárul az aprólékos munka - tette hozzá Rózsika. Megtudtuk, a speciális sodrású színes fonalat nem is olyan könnyű beszerezni, Ljubljanában rendeznek évente nemzetközi csipke-, illetve kézműves világkiállítást, ott találják meg az egerszegiek is a szükséges fajtákat.

A hetente csütörtökön a Göcseji Tudásközpontban klubdélutánt tartó csipkeverők, csipkevarrók közé nemrég került be egy középiskolás ifjú hölgy, a jelenlétének nagyon örülnek a többségének nyugdíjas tagok, remélik, ő segít továbbörökíteni a csipkekészítés szépségeit. A zalaiak néhány hét múlva Nemeshanyba utaznak hasonló eszmecserére. Legközelebb a Hunnia csipkével ismerkednek behatóbban, melynek leírását az Iparművészeti Múzeumban őrzik.