- Közvetlen, kötetlen módon mutatjuk be ezen a napon a munkánkat, amiben a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Technikuma, a körmendi rendvédelmi technikum és a vármegyei főkapitányság együttműködő, támogató partnerünk – mondta lapunknak dr. Andor László alezredes, városi kapitányságvezető, hozzátéve, az újdonságként kínált program látványos bemutatói a pályaorientációra irányítják a figyelmet, de a gyerekek számára is hasznos és érdekes kikapcsolódást jelentenek. Ez utóbbi jegyében a rendőrség munkatársainak családjai is részt vettek a rendezvényen.