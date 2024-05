A szentmisével kezdődő közösségi összejövetelen Németh József polgármester is köszöntötte a megjelenteket. A település vezetője elmondta, hogy próbálták megtartani a búcsú régi hagyományait, az önkormányzat támogatja a programot, a Novai Borkultúráért Egyesület fröccsteraszt működtetett a rendezvény alatt, de árusok is felvonultak, valamint ugrálóvár várta a kicsiket.

Németh József arról is beszélt, hogy várják a hegyi búcsút a novaiak, a hegyhát a rendezvényre megtelt élettel, vendégek érkeztek a pincékhez, ezért érdemes megrendezni. Az Alsó-hegyen egyre több a lakó is, akik életvitelszerűen élnek itt, külföldiek és magyarok egyaránt, ezért a felvezető utat el is nevezték Alsóhegyi utcának, valamint a kiépített infrastruktúra is adott.

A Trilla Kamarakórus fellépése

Fotó: Korosa Titanilla

A búcsún fellépett a Trilla Kamarakórus, Tóth Tünde énekesnő, majd a Cairó Együttes, végül a Hélium zenekar szolgáltatta a bálban a talpalávalót éjszakába nyúlóan.

Azt is elmondta a polgármester, hogy a novai események sorában júliusban már 35. alkalommal rendezik meg az aratónapokat.