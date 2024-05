Kerékpárral érkezett a programra Horváth László, a város polgármestere is, aki elmondta, hogy a szemléletformáló rendezvénnyel a kerékpározást mint rendkívül előnyös közlekedési módot igyekeznek népszerűsíteni, amely nem csak környezetkímélő, hanem közösségépítő, és az egészségünknek is jót tesz.

Horváth László az egyik kerékpárossal beszélget Fotó: Korosa Titanilla

- Közel 100-an kapcsolódtak be a Bringás reggeli programunkba, kicsik és nagyok, iskolába, munkába közlekedők álltak meg a standnál, de érkeztek gyerekek rollerrel is – tájékoztatott Horváth László, majd arról beszélt: Lentiben figyelnek arra, hogy folyamatosan javítsák a kerékpározás feltételeit.

- Kerékpárutakat építettünk, újítottunk fel az elmúlt időszakban, így a Lenti és Lentikápolna közti, vagy a Rédics felé vezető szakaszt, illetve belterületen a Mumortól a Petőfi úton át Máhomfa felé vezető rész is elkészült, de már a városközpontban, a Templom téren is közlekedhetnek a bringások, mert ez az útvonal is része a kerékpáros hálózatnak. Lenti környékén 20 kilométer hosszú bicikliutat, illetve kerékpározható utat alakítottak ki, az alacsony forgalmú útszakaszokon is jól lehet közlekedni.

A polgármester arra ösztönözte a helyieket, hogy használják a kerékpárt minél gyakrabban, ne csak munkába járáshoz, hanem a szabadidő hasznos eltöltéséhez is.

Horváth László arról is tájékoztatott, hogy Lenti már kilencedik alkalommal nyerte el a Kerékpárosbarát Település díjat, ami azt jelenti, hogy a kerékpározás feltételeinek javításáért és a biciklizés népszerűsítéséért tett erőfeszítéseiket országosan is elismerik, értékelik. A kerékpáros útvonalak mellett vannak olyan létesítmények, ahol a biciklisek pihentnek, a lentiszombathelyi bicikliút mentén a helyi kultúrháznál kialakítottak egy szervizpontot, ahol töltőállomás is van. Hozzátette, hogy a jövőben is igyekeznek úgy alakítani a város kerékpáros arculatát, hogy a későbbiekben is megfeleljenek ennek a címnek.