Az erdőszéleken, hegyi horhosokban, s immár a kertekben is virágoznak a bodzabokrok. Egyre többen keresik fel ezeket, hogy illatos virágaikból szedjenek, s finom üdítőitalokat, netán étkeket készítsenek belőlük. Ma is sokak kedvenc csemegéje a rántott bodzavirág, melyet sörös palacsintatésztába forgatnak meg, majd hirtelen, forró olajban kisütnek, vagy a palacsinta tésztájába hintenek friss bodzavirágot. Ismert a növény gyógyhatása is, hiszen vérnyomáscsökkentő, nyugtató, hashajtó, veseműködést szabályozó gyógyteákban is megtalálható, de jó a bodzavirágtea köhögésre és légúti megbetegedésekre is. A bodzavirágcsipke utánozhatatlanul szép, az ember nem bír betelni e természet alkotta gyönyörűséggel.