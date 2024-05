A zárható és bizonyos időközönként automatikusan be is záródó fiókokat csak a jogosultsággal rendelkezők tudják feloldani. Az egészségügyi intézmény közleménye szerint a kezelési jogosultságra azért is szükség van, mert a medikai kocsik mobil munkaállomásként hozzákapcsolhatók a betegek elektronikus egészségügyi nyilvántartásához, így a dokumentációban azonnal rögzíthetővé és láthatóvá válnak az adatok.

A medikai kocsik fiókjait csak a jogosultsággal rendelkezők nyithatják, zárhatják

Forrás: Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház

A medikai kocsik a korábban már megérkezett paraméter tornyokkal, többek között a láz, a vérnyomás és a véroxigénszint mérését és az adatok rögzítését szolgáló multifunkciós eszközökkel egy egységet alkotva kapcsolódnak majd a kórház egészségügyi nyilvántartási rendszeréhez.