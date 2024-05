Ezt Major Zsolt, az egyesület elnöke hangsúlyozta, amikor szerdai sajtótájékoztatójukon bemutatkozott a Landorhegyet is magába foglaló 7. és a 8. választókerület jelöltje Nászta Katalin, illetve Durgó Tibor. Fontosnak tartjuk a város idegenforgalmának erősítését, ebben fontos szerep juthat a 7. kerületben található Alsóerdőnek, itt szükség lenne szálláshelyekre is, mondta az elnök, aki emlékeztetett rá, anno az EZE kezdeményezésére jött létre az erdei tornapálya.-

A kultúrát épp annyira nélkülözhetetlennek tartom, mint a sportot fogalmazott Nászta Katalin, akit sokan nyugdíjas színművészként, íróként ismernek. A jelölt elárulta, korábban húsz évig élt Landorhegyen, ezért vállalkozik arra, hogy a helyhatósági választáson megméresse magát.

Durgó Tibor nyugdíjas vállalkozó, több klub aktív tagja, ily módon rendszeresen kiveszi részét a közösségi megmozdulásokból. Épp ezért fontosnak tartja a civil szervezetek erősítését, minél több landorhegyi polgár bevonását. Úgy látja, hogy kevesen vesznek részt a rendezvényeken a hatvanas évek elején épült városrészben élő szépkorúak jelentős számához képest. Bevonásukhoz szociális szemléletet is tükröző programokra van szükség, mondta.