Hág Attila, Vindornyafok polgármestere elmondta, öt eszközt telepítettek, amelyeket 1-14 éves kor közötti ifjak használhatnak. Hozzátette: úgy választottak játékokat, hogy azok minél többeket szolgálhassanak egyidőben. Például a mérleghintát s a rugós lóherét négyen, az ufó-körforgót pedig akár hatan is nyüstölhetik egyszerre.

Hág Attila arról is beszélt, jelenleg 140-en élnek a faluban, s több családba is érkezett az elmúlt egy évben újszülött, a nagyobbacskák pedig már kipróbálták az új játszóteret, amely gyorsan népszerű lett.

Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő kiemelte, a kormány számára fontos a vidék támogatása, s lényegi szempont, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyekre az ott élőknek igényük, szükségük van. „Ezt szolgálja a sikeres Magyar falu program is, amelynek köszönhetően Vindornyafokon tíz éve vágyott játszótér épülhetett, a közösség örömére”, ráadásul olyan helyszínen, ahol korábban kültéri kondieszközök is helyet kaptak, s közösségi tér is létesült, tette hozzá a politikus.