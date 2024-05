Prof. Gyuricza Csaba rektor az egyetem keszthelyi sajtótájékoztatóján elmondta, most 14 ezer hallgatója van a MATE-nak, közülük Keszthelyen több mint kilencszáz. A Georgikonra idén 858-an jelentkeztek, ami az elmúlt húsz évet tekintve a második legnagyobb létszám. Arról is beszélt, a közelmúltban modernizálták a képzést s az infrastruktúrát, több mint egymilliárd forint fejlesztést végrehajtva, 2025 végéig pedig újabb másfél milliárdot fordítanak korszerűsítésre – megújul például két oktatási épületek, a kollégium, s a MATE további kétmilliárdot nyert az egyetemi tangazdaság fejlesztésére.

Prof. Gyuricza Csaba kiemelte, a Georgikonon az agroturizmusra koncentrálnak, s az országban elsőként itt lesz önálló tanszéke ennek a szaknak.

Hankó Balázs felsőoktatásért, innovációért, szak- és felnőttképzésért felelős államtitkár leszögezte, a megújult hazai modell összekapcsolja az egyetemeket a szakképző centrumokkal, valamint a gazdasági-piaci szereplőkkel, a középpontban pedig a tradíció, a versenyképesség, a térségi fókusz, valamint a gazdasági és gyakorlati igény áll.

A sajtótájékoztató után (b-j) Manninger Jenő, Nagy Bálint, prof. Gyuricza Csaba, Hankó Balázs, dr. Rózsa László, a Georgikon főigazgatója és dr. Szabó Péter, a campus főigazgató-helyettese

Fotó: Péter B. Árpád

Az egyetemi rendszer átalakításáról azt mondta: az irány jó, mert ha Brüsszelből támadnak valamit, akkor „az tradíciót és normalitást jelent”. Kifejtette, az agráriumot a turizmus kapcsolja össze a vidékfejlesztéssel, ennek jegyében indul Keszthelyen agroturisztika szak, amely illeszkedik a térség sajátosságaihoz, s megfelel a helyi igényeknek is.

Nagy Bálint közlekedési államtitkár, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, egy város s a hozzá kapcsolódó régió életében rendkívül fontos az egyetem, amelynek identitásformáló szerepe is van. Szerinte lényeges, hogy együttműködésben piacképes

fejlesztések induljanak, amelyek az egész ország érdekeit is szolgálják. Emlékeztetett: a Georgikon együttműködik a keszthelyi közgazdasági szakközépiskolával is, amelynek célja, hogy középfokú végzettségű agrárszakembereket képezzenek, akik egyben hallgatói utánpótlást is jelent a MATE számára.

Manninger Jenő polgármester úgy összegzett: Keszthely egyszerre balatoni és egyetemi város. „A Balaton adja a látnivalót és a turisztikai lehetőségeit, a múltat és a jövőt azonban az egyetem nyújtja, amelynek léte mindig is stratégiai kérdés volt”. Hozzáfűzte, a Georgikon növeli a város értékét s biztosítja a jövőjét.