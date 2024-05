Mint Kelemen Tamás polgármester érdeklődésünkre beszámolt róla, hosszú évek óta a tóparti rendezvényekhez szükséges elektromos áram biztosítására a nyári időszakokban ideiglenes csatlakozási lehetőséget építtettek ki. Az önkormányzat döntése alapján ezt a provizórikus megoldást megszüntetve egymillió forintot meghaladó költséggel állandó háromfázisú csatlakozást alakíttattak ki 3x32 amper erősséggel. Az E.ON-nal kötöttek megállapodást a hálózatfejlesztésre, a mérőszekrényt pedig pacsai vállalkozás készítette el. Magyarázatként Kelemen Tamás hozzáfűzte, az energiaválság óta rendkívül költségessé, ha nem éppen lehetetlenné vált az ideiglenes áramvételezés biztosítása, ezért döntöttek az állandó megoldás mellett. A tó egyébként kedvelt a horgászok, a strandolók körében, és rendszeresen fogadja a modellhajók versenyét, márpedig a rendezvények zavartalan lebonyolításához szükséges a megfelelő energiaellátás. Erre egyébként legközelebb június második hétvégéjén szükség is lesz, mert kétnapos zenés programra várják a tópartra az érdeklődőket.

Mindezekre is tekintettel a három évtizednél régebben felállított kerítés lecseréléséről is döntöttek a képviselők, ez alapján 300 méter hosszan betonlábakra erősített drótfonattal váltották ki a már csak jelképesnek mondható kerítést.