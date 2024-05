Ezt Góra Balázs az egyesület elnöke, egyben önkormányzati képviselő- és polgármesterjelöltje fogalmazta meg szerdán a három kertvárosi jelöltjüket bemutató sajtótájékoztatón.

Nagy szükség lenne a Göcseji és az Átalszegett úti csapadékvíz elvezetésének a megoldására, akár uniós pénzek felhasználásával. Ezt sürgető feladatként fogalmazta meg Szabó Katalin, aki a 10. választókerületben indul, és jelenleg is külsős tagja az önkormányzati közgyűlés humánigazgatási bizottságának. Hasonlóan fontos a családi házas övezetekben a járdák felújítása, és a Göcseji úti temető közvilágítása is megoldásra vár, tette hozzá.

A 9. választókerületben méreti meg magát Nagy Dezső, aki a közgyűlés műszaki bizottságában külső tag. Tervei között szerepel az utak, járdák, lépcsők felülvizsgálata, felújítása. Szükségesnek tartja további autóparkolók kiépítését is a társasházaknál. Fontos lenne, hogy a hegyhátakon is buszjáratok közlekedjenek, hangsúlyozta.

Vonzó és elérhető legyen minden korosztály számára a Kertváros, ezt Fodor László, a 11. választókerületi jelölt, az Eötvös-iskola testnevelő tanára jelentette ki. Ehhez játszóteret kell építeni a kisebb gyerekeknek, folytatni kell a fásításokat, mondta.