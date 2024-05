- A tavalyi évhez hasonlóan csak itt a nyugati-délnyugati országrészben lehetünk elégedettek, mert a nagy mennyiségű csapadék zöme Zala és Vas vármegyéket érintette elsősorban. Az ország más területein szárazsággal indult a tavasz, továbbra is az aszály a jellemző, azonban ahol mégis esett, életmentőnek bizonyult a csapadék a szántóföldi növénytermesztésben. Megyénkben a kalászos gabonák és a repce termésfejlődése időszakában jól jött a csapadék. A repcében most telítődnek ki a szemek a becőkben. A búzában fajtától függően a virágzás már lezárult, megtörtént a kötődés. A szemek kitelítődéséhez a víz ugyancsak nélkülözhetetlen – mondta el.

Képünkön: Dr. Varga Zsolt

Fotó: Antal Lívia

A fuzárium-fertőzés jelenti a legnagyobb veszélyt

Növényvédelmi szempontból azonban egészen más a helyzet, mert a sok csapadék nagyon kedvez a kórokozóknak, a kártevőknek, kiemelt jelentőséget tulajdonítva a talajlakó

kártevőknek. Azokon a kalászos területeken, ahol nem megfelelő a növényvédelmi technológia, a levélfoltosság- és rozsdabetegségek már megjelentek. A sok csapadék miatt a legnagyobb veszélyt a fuzáriózis jelenti. A kalászfuzárium fertőzés idén a védekezéstechnológiáktól függően biztos, hogy erőteljesebben fog megmutatkozni. A fertőzés terméscsökkenést okoz, ezen túl élelmezési szempontból is nagyon káros és veszélyes, mivel a fuzárium gombák mikotoxinokat termelnek, adott aggodalmának hangot a növényvédelmi szakmérnök.

- A tavaszi vetésű kapásnövények, a kukorica, a napraforgó, a szója, vagy akár a cukorrépa esetében a talajlakó kártevők miatt nincs nyugta a termelőknek. Összefüggésben a sok csapadékkal, szójában az utóbbi években egyre jelentősebb kártevő a fésűslábú viráglégy, amelynek lárvája gyakorlatilag táblákat tud kipusztítani. Nem egy helyen újra kellett vetni a szójaterületeket. A kukoricában, a napraforgóban és a szójában egyaránt támad a drótféreg, amelynek károsítása a növények pusztulásához vezet, ha a talajfertőtlenítés elmarad. A talajfertőtlenítésnek és/vagy a vetőmagcsávázásnak a jövőben mindenképpen szerepelnie kell a termesztéstechnológiában, mert a drótféreg ellen nincs más hatékony védekezési módszer – hangsúlyozta a szakember.

A víz elengedhetetlen a növények fejlődéséhez

A sok csapadéknak örülnek a gazdák, amely a kukoricának és a napraforgónak hosszabb időszakra tartalékot képez. A betakarításig azonban még sok idő van hátra. Júniusban és júliusban is életmentő lesz egy-egy esőzés, természetesen hirtelen zivatar és jég nélkül. A csapadék meghatározó eleme a sikeres növénytermesztésnek, mivel az egészséges növényi turgor és tápanyagfelvételi dinamika egyik alapköve a megfelelő terméshozam elérésének. Mindebben fontos szerepet játszik az integrált növényvédelem (genetikai-kémiai-biológiai) is, amelynek jelentősége a biztonságos élelmiszer-előállításban is megmutatkozik, emelte ki dr. Varga Zsolt.