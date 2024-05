„A nagykanizsai Kossuth téren álló Szentháromság-szobor talapzatán levő felirat szerint Inkey Boldizsár alispán emeltette 1777-ben. Eredetileg az akkori piactéren (a mai Erzsébet téren) állították fel. 1867-ben az Eötvös térre, majd 1934-ben a jelenlegi helyére került. Az emlékmű olyan jó minőségű homokkő fajtából készült, hogy ma is viszonylag jó állapotban van, ám az idő „vasfoga” által okozott károkat feltétlenül szükséges helyreállítani. Ezért döntött a Nagykanizsai Városvédő Egyesület a restaurálás mellett. – Egyesületünk alapszabályában úgy fogalmaztuk meg, hogy prioritást kap a városban lévő minden olyan alkotás felkutatása, helyrehozása és megőrzése, amely értékkel bír – mondta Lovrencsics Lajos, a városvédő egyesület elnöke. (…) – Pályázatot írtunk ki. Az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség véleményének figyelembevételével Kovács Attila és Mihály Jolán szobrász-restaurátorok kaptak a feladatra megbízást. A két alkotó a szobrok, valamint a hozzájuk tartozó posztamensek és építmények helyreállítására vállalkozott. A fém applikációk közül a Szentlélek galambot és a galamb mögötti dicsfényt is restaurálják. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor újakat készítenek. A művészek tiszteletdíja 1,4 millió forint. – A szobrot kerítés veszi körül. Ennek falújítására is sor kerül? – Igen. Erre a célra előzetesen 450 ezer forintot kalkuláltunk, ám a tűzoltóság 80 ezerért vállalta a munkát. De vannak más, önként jelentkező segítőink is.” (Zalai Hírlap, 1991. október 26.)

A felújított Szentháromság-szobor felszentelésére 1992. augusztus 20-án került sor: „ Pontban tíz órakor kezdődött a Kossuth téren álló Szentháromság-szobor előtt az ünnepség, amelyen részt vett dr. Pápai Lajos győri megyés püspök is. A Himnusz és a Szózat elhangzása után a városvédő egyesület elnöke szólt a szép számmal összejöttekhez, hogy ez a nap több mint ezer éve őrzi alapítókirályunk, Szent István emlékét. (…) A szobor történetéről szólva elmondta, hogy 1758-ban faragták Bécsben, Inkey Boldizsár megrendelésére. Tizenöt év múlva avatták fel a piac-, ma Erzsébet téren. Két alkalommal mozgatták és 1934-ben került a jelenlegi helyére az alkotás. Végezetül köszönetet mondott mindazoknak, akik pénzzel, vagy más módon segítséget nyújtottak ahhoz, hogy a szobor teljesen megújuljon.” (Zalai Hírlap, 1992. augusztus 21.)

Képgalériánkban Szakony Attila fotóival mutatjuk a Szentháromság-szobor felújítás előtti és utáni állapotát.