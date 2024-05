Dr. Farsang Boglárka, Keszthely rendőrkapitánya kiemelte, tavaly egyes bűncselekményi kategóriákban tovább javultak a hévízi mutatók, így például a korábbi évekhez képest kevesebb lopás történt a fürdővárosban, az eredményesség pedig növekedett.



A testületi ülésen elhangzott: a Top+ forrásaiból Egregyen tovább folytatódik az Árpád-kori templom körüli fejlesztések sora. A képviselők most a műszaki tartalomról döntöttek, akárcsak az orvosi rendelőt érintő beruházás esetében. Utóbbi esetben, az eszközbeszerzés mellett, energiahatékonyságot szolgáló munkákat végeznek majd el. A képviselő-testület arról is határozott: a Magyar falu programhoz is pályázatot nyújt be a város: az elnyerhető 45 millió forintból a Sport utcát tennék rendbe.



Számos projektről, fejlesztésről döntöttek, b-j: Naszádos Péter, Fisli István, Süténé Tüttő Beáta, Papp Gábor, dr. Tüske Róbert jegyző és Gelencsér János Fotó: A szerző



– Erre kész terveink vannak, amelyeken most csupán apró módosítást kell elvégeztetnünk. A cél az, hogy mivel a sportcsarnok építése a befejezéséhez közeledik, az oda vezető utcát is szeretnénk teljesen megújítani, így az a városrész, vagyis a Helikon és a Tavirózsa utcai tömb teljesen rendben lesz, csapadékvíz-elvezetéssel, utakkal és járdákkal – ismertette a terveket Papp Gábor, Hévíz polgármestere.



Az új sportcsarnokot illetően a városvezető emlékeztetett: a létesítmény állami beruházásban készül, mintegy 1,2 milliárd forintból. A helyhatóság a területet és a közműrákötéseket biztosította. A kivitelezést számos tényező hátráltatta, s voltak leállások is, de a munka folytatódik, és hamarosan elkészül az új csarnok. Jelenleg több mint 80 százalékos a készültségi szint.



– Gyakorlatilag a parkolót kell még kialakítani, illetve a belső munkálatokat illetően hátra van még a burkolás. A folyamat most felgyorsult, s az utolsó információm szerint augusztus 15-én megindul a műszaki átadás-átvétel, ami maximum 30 napig tarthat, vagyis szeptember 15-én kinyithat a sportcsarnok – árulta el Papp Gábor.



A városvezető hozzátette: amennyiben sikerrel zárul a Magyar falu programhoz benyújtott pályázatuk, akkor a sportcsarnokhoz vezető út is megújulhat a közeljövőben.