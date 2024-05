Bódi Mária Magdolna kanonizációs eljárását veszprémi püspökként Mindszenty József indította el, mégpedig 1945. május 28-án. Ennek évfordulójára is emlékezve nyitotta meg Udvardy György veszprémi érsek a Mindszentyneum időszaki kiállítását, ami egyben az intézmény A hónap műtárgyai sorozatának első bemutatója

A tárlaton talán legfontosabb dokumentumként látható az a levél, amiben 1945. május 28-án postulatornak felkéri dr. Oross István fűzfőgyártelepi esperest, hogy Bódi Mária Magdolna halálával kapcsolatos összes tanút, bizonyítékot kutassa fel, az ügyet mozgassa.

Bódi Mária Magdolna 1921. augusztus 8-án született Szigligeten. Édesapja menekültként érkezett az országba, papírok nélkül, ezért a szülők nem köthettek sem polgári, törvénytelen, házasságon kívül született gyermek volt. Tizenhét éves korában részt vett a balatonfűzfői népmisszión, itt ismerte fel, hogy életét egészen Krisztusnak akarja szentelni. Szerzetesi életre érzett hivatást, de ezt a korabeli kánonjog nem tette lehetővé szülei egyház által nem szentesített kapcsolata miatt. Fűzfőgyártelepen dolgozott 1939-től, háromműszakos beosztása ellenére napi áldozó volt. Ez adott erőt neki a gyárban sokszor tapasztalt durva, vallásgyalázó gúnyolódások elviseléséhez. Szelíd derűje, talpraesettsége, szorgalma hamarosan kivívták munkatársai és felettesei tiszteletét. Krisztus Király ünnepén 1941-ben szüzességi magánfogadalmat tett, 1942-ben a Mária Kongregáció tagjává avatták. Gyakran kérte Istent, hagyja fiatalon meghalni, hogy halálával közelebb hozhassa a fiatalokat Istenhez. Ez 1945. március 23-án következett be, amikor szovjet katonák törtek rájuk és őt halálos lövések érték.

Idén Mindszenty József veszprémi püspökké való kinevezésének nyolcvanadik évfordulóját is ünnepeljük, mondta Udvardy György a kiállítás megnyitóját követően érdeklődésünkre. Ebben az évben akarunk megemlékezni azokról az intézkedésekről is, amiket veszprémi ideje alatt hozott, a börtönben töltött hónapjairól. Reménykedéssel tekintünk a boldoggá avatása elé is, hiszen 2019. február 12-én Ferenc pápa elismerte az ő erényeinek nagyságát, és ily módon az eljárás rendjének megfelelően igazolt csodával tud az eljárás tovább folyni. Miközben emlékezünk, imádkozunk, hogy ez a csoda megtörténjen. Erre nekünk van szükségünk, hogy az életpéldájából erőt tudjunk meríteni. Mindszenty személye összekapcsolja a magyar egyház tagjait az egész országban, hangsúlyozta Udvardy György.

Mindezekre tekintettel az üvegvitrinben megtekinthető Mindszenty József veszprémi püspök tintapecsétnyomója, több püspökszentelési szentképe, a Veszprémi Püspöki Bíróság pecsétje, valamint Mindszenty József veszprémi püspök címere, amit Megyer-Meyer Antal készített. Elolvasható az a levél is, amiben 1945. augusztus 25-én Apor Vilmos boldoggá avatásának kezdeményezésére támogatólag válaszolt Csávossy Elemérnek, a jezsuita rend magyarországi tartományfőnökének.