Különösen a Covid idején erősödött fel az igény, hogy megfelelő számítástechnikai eszközökkel kell a diákokat ellátni, emlékeztetett Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő, hozzátéve: 2022-től évente két alkalommal kapnak a tanulók notebookokat és táskákat.

A cél az volt, hogy minden diáknak legyen megfelelő, a tanulást segítő digitális eszköztára. Idén nyárig összesen 560 ezer notebookot osztanak ki az intézményekben, további 55 ezret pedig a pedagógusok kapnak, összegzett a politikus.

– E program tapasztalatai kifejezetten jók, hiszen a diákok visszajelzései pozitívak, így ezt mindenképpen érdemes folytatni. A következő kör idén ősszel várható – fogalmazott Nagy Bálint.

Csepregi Mária, a hévízi Illyés-iskola intézményvezetője elárulta, ősszel 24 hetedikes diák vett át notebookot, ami kiegészült nyolc intézményi felhasználású számítógéppel. Mint mondta, a gyerekek szívesen használják ezeket az eszközöket, amiken például hozzáférnek a digitális tankönyvekhez és további, a tanulást segítő interaktív tartalmakhoz.

Járványügyi helyzetben – amikor a digitális oktatás került előtérbe – szinte nélkülözhetetlen ez az eszköz, hiszen így mindenki számára elérhető e korszerű tanulási forma, hangsúlyozta az intézményvezető.

– S akkor is nagyon jó, ha a fiatalok iskolai oktatásban vesznek részt. Eddig mondjuk tableten vagy telefonon kapcsolódtak be a digitális tartalmak feldolgozásába, így viszont – ha nem is olyan nagy felületen, mert 11 colos a képernyője ezeknek a notebookoknak – nem kell egy kis okoseszközt használniuk, hanem egy nagyobb felület segítségével sokkal aktívabban vehetnek részt az oktatásban – összegzett Csepregi Mária.