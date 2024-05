Az Agrárium MOST című szekcióülést a MATE Georgikon campusának hagyományos, immár 65. tudományos konferenciájához csatlakozva szervezte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, amelynek zalai elnöke, Sabján Krisztián elmondta, a mezőgazdaság jelenéről szólnak az előadások, bemutatva a pályázati és finanszírozási lehetőségeket, s fő témaként a gabonapiac folyamatait is megismerhetik az érdeklődők e konferencia révén.

Dr. Rózsa László, a Georgikon főigazgatója előrebocsátotta, „a 21. század eddig soha nem látott kihívások elé állítja a gazdaságot és az ellátási láncokat, ezáltal pedig a hazai agráriumra is új feladatok és perspektívák várnak”.

Petőházi Tamás szerint az orosz-ukrán háború s annak következményei alaposan átrendezték a piacot, mellette Sabján Krisztián és Németh Bálint, a NAK vezető vidékfejlesztési pályázati szakértője

Fotó: Péter B. Árpád

– A klímaváltozás hatásai, a technológiai fejlődés gyorsuló tempója, a kutatások által feltárt új területek napról napra újrarendezik az általunk ismert világot. Mi ebben a változásban nem veszélyt, hanem lehetőséget látunk, ezért is hoztuk létre Közép-Európa elsőszámú, agrárfókuszú egyetemét, a MATE-t. Intézményünk több mint két évszázados hagyománya egybefonódik a magyar mezőgazdaság és hazánk fejlődésének történetével, s hisszük: a jövő a világszínvonalú tudományos minőség és a hazai értékeink ötvözésében rejlik. Hatékony, cselekvő egyetemmé kell válnunk, amely nem követi, hanem alakítja és újraírja a változások irányát – emelte ki dr. Rózsa László.

A főigazgató hangsúlyozta, a 227 éves Georgikon továbbra is gróf Festetics György szellemiségében működik, s ma is élő tradíciót jelent a magyar agrároktatásban, „ezért fontos, hogy ezt az örökséget méltóképpen megőrizzük és kamatoztassuk”, például jól felkészült, az újfajta precíziós mezőgazdaságban is otthonosan mozgó szakemberek képzésével.

A szakmai tanácskozást dr. Rózsa László nyitotta meg, mellette balról Sabján Krisztián, Petőházi Tamás és Németh Bálint, a NAK vezető vidékfejlesztési pályázati szakértője

Fotó: Péter B. Árpád

Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke az idei piaci lehetőségekről szólva ismertette, a világ gabonatermése 2300 millió tonna, amelyből Magyarország 20 millióval veszi ki a részét, bár a hatalmas aszály miatt 2022-ben ez csak 8-9 millió tonna volt.

A búzáról szólva kijelentette, vannak olyan évek, amelyekben a világszinten felhasznált mennyiség meghaladja a termést, de ez a meglévő, úgynevezett átmenő készletek miatt nem jelent gondot. Az orosz-ukrán háború s annak következményei azonban alaposan átrendezték a piacot, veszélyeztetve a hazai termelőket is. A szakember úgy fogalmazott, van esély arra, hogy idén normalizálódik a helyzet.

Az érdeklődők a nap során hallhattak előadásokat például beruházási támogatásokról, finanszírozási kérdésekről és a gazdaságátadásról is.