Az eseményre a magyar ultrakönnyű repülő pilóták mellett szlovén és horvát kollégák is érkeztek. A jelenlétükkel erősítették a közös barátságukat és szorosabbra fűzték a Mura menti kapcsolataikat.

A rendezvény szervezője, One-Two Fly repülőiskola tulajdonosa Filipovits Attila elmondta: az ország másik részéből két éve tették át a székhelyüket Becsehelyre, ahol most szeretnénk bemutatni a látogatóknak a tevékenységeiket, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy felkeltsék az érdeklődést a sétarepülés és esetleg a pilótaképzés iránt. Ugyan többféle repülővel dolgoznak, de a szívükhöz leginkább az autogyro áll közel, mely az egyik legstabilabb ultrakönnyű repülő. Az autogyro rendkívül jól bírja az időjárási viszontagságokat, így gyakorlatilag mindenféle időben repülhetnek. A sétarepüléshez legideálisabb a madártávlati magasság, mert 300-500 méterről jól lehet látni az alattuk elterülő tájat, és a panorámát is.

A megnyitón Németh Géza Becsehely polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Elmondta: évtizedekig Ferinc Vince sokszoros magyar bajnok, Európa és világbajnok ultrakönnyű repülő pilóta szervezte az összejöveteleket, ám mára átadhatta a stafétát. Ez az élet rendje, hogy lánya, Ferinc Zsuzsanna és párja, Filipovits Attila továbbviszik a lángot. Ráadásul olyan rendezvénynek adhat helyet az annamajori Mura repülőtér, mely párját ritkítja, hiszen lehetőség nyílt bárkinek kiváló pilóták mögött a magasba emelkedni.

- A repülőtér első kapavágásától kezdve figyelem az itt folyó munkát és körülnézve most csak gratulálhatok azokhoz a fejlesztésekhez, amik megvalósultak - mondta Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. - Olyan bázist hoztak létre, mely a sétarepüléseken felül még több plusz szolgáltatást, például pilótaképzést kínál az érdeklődőknek. A Mura régió fejlesztése néhány éve indult el, ekkor a térségbe nagyívű turisztikai beruházások kivitelezése kezdődött el. Elsősorban az aktív turizmus terén a kerékpárutak készültek, de a Murán is evezhetnek azok, akik más desztinációkból érkeznek a dél-zalai térségbe. Sőt a repüléssel már a levegőből megtekinthető a folyó, de a környező dombok ölelésében megbúvó tavak és a Kis-Balatont is lehet látni.

Ezt követően kétféle ultrakönnyű repülőgéppel: autogyroval és merevszárnyú kisrepülővel nyílt lehetőség sétarepülésre, melyen az előbb említett tájat láthatták az érdeklődők.