A Helikon parkot – a szükséges karbantartási munkálatok után – átadták a nagyközönségnek, s mint Manninger Jenő polgármester emlékeztetett, tavaly a kivitelező nem fejezte be a munkát, a beruházást viszont le kellett zárniuk az uniós pénzügyi ciklus vége miatt. A vállalkozással időközben felmondták a szerződést, és ami elkészült – például a modern játszóteret és a futópályát –, már használhatják a keszthelyiek és az ide látogatók.

– A park jobb állapotban van, mint korábban, de még nincsen kész. Most új közbeszerzést indítottunk, s ha ezt jóváhagyják, megkezdődhetnek a további munkálatok, így például a növénytelepítés. Ide kultúrparkot álmodtunk, és e tervünket véghez is visszük. Ám már most is sokan használják például a futóutat, s érkeznek ide keszthelyiek és vendégek: beszélgetni, találkozni, pihenni – szögezte le a városvezető.

Az új projektet továbbra is támogatja a kormányzat, amelyhez uniós, úgynevezett maradványösszeget használhat majd fel a város. Erre 290 millió forint most is rendelkezésre áll Keszthely számláján, hiszen a fennmaradt támogatást nem kellett visszafizetnie az önkormányzatnak, amelynek, e projektet illetően, már csak a bürokratikus szabályoknak kell megfelelnie.