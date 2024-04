Gerencsérné Dr. Berta Renáta ismeri a campusban zajló folyamatokat és jól tudja, hogy az egyetemi központ tovább virágoztatásához rengeteg feladat áll előttük. Elmondta: a Pannon Egyetem az egyik országos hetilap által készített oktatói kiválósági rangsorban országos szinten a második helyen áll, de a nemzetközi ranglistákon is egyre előkelőbb helyen szerepel, melyhez a nagykanizsai kollégák is hozzájárulnak.

- Jelenleg 80 kolléga dolgozik a nagykanizsai campuson, az állományunk közel fele minősítéssel rendelkezik, vagy éppen folyamatban van annak megszerzése - folytatta. – Kollégáink között egyetemi tanár is dolgozik és a következő előléptetés a küszöbön áll, ez is azt mutatja, hogy a fejlődés kézzel fogható. A tavalyi évben újabb mérföldkőhöz érkeztünk: három új szakkal bővültünk, ebből kettő a nemzetközi térben van, ezzel közel 20 fő külföldi hallgató folytatja tanulmányait Nagykanizsán. A nemzetközivé válás a jövő egyik fontos útja, melyhez sok erőfeszítést kell tennünk. Ahhoz, hogy a nemzetközi térben megismerjenek bennünket vagy egy konferencián kell bemutatnunk önmagunkat, vagy olyan vásárokon kell megjelennünk, ami az oktatást célozza, vagy az ipart szolgálja. Első lépésként Zágrábban jártunk egy oktatási vásáron, ahol a nemzetközi szakjainkat mutattuk be, lehetőséget biztosítva a hallgatók csatlakozására. A duális képzés a levelezős hallgatók számára is elérhető, ami ugyancsak jelentős változás.

Gerencsérné dr. Berta Renáta hozzátette: a duális képzésnek megvan a maga nehézsége. Négy napon keresztül a hallgatók az egyetem falai között elméleti oktatáson vesznek részt, majd az ötödik napon kerülnek a vállalkozásokhoz. Egyelőre kevés hallgató választotta ezt a formát, viszont nagy lehetőség rejlik benne, hisz a hallgató gyakorlatot szerez vállalati közegen már a képzés alatt. Ezzel úgy léphet a munkaerő piacra, hogy rendelkezik némi gyakorlati tapasztalattal.

- A digitális kompetenciák fejlesztése minden egyes kolléga számára kötelező lesz - folytatta. - A tananyagokat igyekszünk úgy fejleszteni, hogy az online térben alkalmazhatók legyenek. Ma már nem tehetjük meg, hogy az oktató frontális formában ismerteti a tananyagot, lényeges az élményalapú oktatás, mely során projekt feladatokat dolgoznak fel, ezzel fejlesztve a hallgatók prezentációs és kommunikációs készségét. Fontos feladat, hogy Nagykanizsán belül a középiskolákkal még szorosabbra fűzzük a kapcsolatot. Jelen vagyunk a fenntarthatósági témanapokon, a különböző iskolai és városi rendezvényeken. Nem csak a pályaorientációs napokon látogatnak bennünket, de egyéb programok kapcsán is felkeresik intézményünket egy-egy előadás, vagy foglalkozás megtartására. A városi diákmentor programot már korábbi években elkezdtünk, de mostanra formálódott a városon belül egy csoport, melyhez egyetemi hallgatóink is csatlakoztak.

Kiemelte: az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a szabad kapacitáskihasználásra az ipari partnerek számára kutatási és fejlesztési tevékenységek, szolgáltatások révén. Az egyetemi központban megjelenő négy tudományterületet átfogóan multidiszciplináris megoldásokat kínálnak az ipar felmerülő igényeire.

A megbízott főigazgató szerint a campus népszerűsítésért sokat tesznek, megmutatták, hogy az egyetemi lét mennyire fontos Nagykanizsa számára. A város támogatja a campuson folyó tevékenységet, melyért köszönettel tartoznak. Folytatják a nyitott egyetem programjukat, Vár az egyetem címmel szerveznek eseményeket egy adott célcsoport számára, megismertetve az egyetemen folyó kutatási, oktatási tevékenységet. A nyugdíjasok aktivitása lenyűgözi őket, ezért feléjük is nyitnak Nagykanizsán.

- A hallgatók kollégiumi elhelyezése továbbra is biztosított - folytatta. - Ha a nemzetközi térben megvalósulnak a terveink, akkor ez kicsinek bizonyulhat, erre keressük a következő megoldásokat a jövőben. Egyetemi központunk zászlójára tűztük a körforgásosságot, mely a hétköznapjaink része és szeretnénk kifelé is megmutatni, hogy milyen fontos tudományterület. A napokban elkezdődött a campus területén a "méh-legelő", illetve a komposztáló kialakítása, melyben képződött terméket alapanyagként újra hasznosítják, megvalósítva a körforgásos szemléletet. Célunk, hogy az egyetem a fejlődés és az innováció motorjává váljon Nagykanizsán.