Ezen a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársa foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat, ezt követte a gyakorlat a Volánbusz Zrínyi úti telephelyén kialakított vezetéstechnikai pályán.

A március elején indított tanya- és falugondnoki alapképzésen huszonegyen vesznek részt. Mint ismeretes, a falugondnoknak a munkába állásukat követő egy éven belül kell eredményesen elvégeznie az alapképzést, ez a továbbfoglalkoztatásuk feltétele. Az alapképzés idén is négy hétig tart. Ennek egyik eleme a vezetéstechnikai tréning, hiszen a falugondnokok gyermekeket szállítanak óvodába, iskolába, időseket orvosi vizsgálatokra, tehát maguk mellett mások biztonságáért is felelősséggel tartoznak.

Zalában az év elején 196 falugondnoki, 12 tanyagondnoki szolgálat működött zömében önkormányzati fenntartásban, egyet tart fenn társulás. Ez azt is jelenti, hogy a 258 zalai település közül 220 rendelkezik ilyen szolgálattal.