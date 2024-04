Az átadáson Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő emlékeztetett, Alsópáhok a Magyar falu programban (MFP) nyert 9,9 millió forintot, amelyből önerő nélkül finanszírozta ezt a beruházást, amelynek kivitelezője térségi vállalkozás, egy karmacsi cég volt.

– A kormány célul tűzte ki a vidéki települések infrastrukturális fejlesztését, mert az itteni élet nem jelenthet hátrányt senkinek. Az MFP mellett számos olyan pályázati forrás áll az önkormányzatok, az egyházak és a civil szervezetek rendelkezésére, amellyel megújulhatnak közintézmények, utak, járdák, hidak, és valóra válhatnak közösségi életet támogató beruházások is – foglalta össze Nagy Bálint, hangsúlyozva: számukra a falu nem a múlt, hanem a jövő. Azt is mondta, Alsópáhok remekül élt a lehetőségekkel,

ez látszik a rendezett utcákon, a felújított intézmények egész során.

Czigány Sándor polgármester felidézte, most a Keszthelyi úttól Sármellék felé vezető szakasz keleti oldalán készült el a járda, folytatva a korábbi hasonló fejlesztéseket. A munka pedig folytatódik, hiszen az MFP-ben újabb tízmillió forintot nyert a község. E forrásból hamarosan elindul a Dózsa utca 89-111. között is a járdafelújítás.

– E két szakaszt jövőre egy harmadik fázis követi, s így elérünk egészen a Morzsa ABC-ig. A település ezen részén közlekednek az környéken élők, és egyébként is jelentős a forgalom itt, ezért fontos, hogy a biztonságot jó állapotú járda is szolgálja. Célunk az, hogy Alsópáhokon mindkét irányból, teljes hosszában, viacoloros járda legyen. Ez egyébként jórészt elkészült: a Keszthelyi úttól Felsőpáhok felé már végeztünk, most a falu alsó részén folytatjuk a munkát – összegzett Czigány Sándor.

Az önkormányzat hamarosan traffiboxot helyez ki ezen a szakaszon, amely „arra hivatott, hogy a Sármellék felől nagy sebességgel érkezőket a szabályok betartására ösztönözze”. A berendezés április végén érkezik, s abban kamerát helyeznek el.

Czigány Sándor kiemelte, a helyhatóság minél jobb életkörülményeket szeretne teremteni Alsópáhok lakóinak, s ebbe a biztonság éppúgy beletartozik, mint a járdák korszerűsítése. Hamarosan elkészül például az ötkilométeres zártkerti út is.