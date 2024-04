Innovatív kerékpáros desztinációs modell kialakítása a cél szlovén-magyar határtérségben. Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke a projekt nyitórendezvényén elmondta, hogy szeretnék folytatni a megkezdett fejlesztési koncepciót, azaz nem csak az infrastruktúra megújítására, kiépítésére koncentrálnak.

Fotó: Korosa Titanilla

- Lenti térségében, Dél-Zalában nagyon jó a kerékpáros hálózat, ugyanakkor nem elegendő csak ezeket a feltételeket biztosítani, hanem fontos az is, hogy az ide látogató turisták olyan kínálatot kapjanak, mely itt marasztalja őket, illetve újabb vendégeket hoz a térségbe - hangsúlyozta.

Pácsonyi Imre beszámolt más olyan programokról is, melyek a kerékpáros turizmus népszerűsítését, fejlesztését szolgálják. A legfrissebbek közt említette, hogy a napokban mozgáskorlátozottakkal jártak be idegenforgalmi látnivalókat, hogy tapasztalatokat szerezzenek velük és általuk arról, hogyan lehet könnyíteni, hogy ők a látnivalókat elérjék. Korábban pedig már megvalósult az Iron Curtain Cycling program, mely során az infrastruktúra fejlesztése mellett tematikus útvonalakat alakítottak ki a magyar-szlovén határ menti térségben az Eurovelo 13 nemzetközi útvonal mentén, ahol pihenőhelyek, szervizek, szálláslehetőségek is megtalálhatók.

Az innovatív kerékpáros desztinációs modell kialakításáról, a induló program tartalmáról Kovács Helga projektmenedzser beszélt. Elmondta, hogy az alapötlet lényege, hogy a határ menti térségben számos olyan kisebb, de jelentős turisztikai potenciállal bíró helyszín található, amelyek még nem kerültek be a turisztikai vérkeringésbe.

Fotó: Korosa Titanilla

- Olyan természeti, történelmi és szellemi örökségről, kulturális kincsekről, értékekről van szó, amelyek még várják, hogy a közönség felfedezze őket - magyarázta. - Ezeket a helyszíneket egy kerékpáros útvonalra tervezzük felfűzni és összekötni élményalapú bemutatással, rövid történeteket dolgozunk majd ki az adott helyekhez kapcsolódóan, spirituális helyi történetekre, legendákra építve. Továbbá széles körű együttműködést kívánunk kialakítani a helyszíneken található turisztikai szolgáltatókkal, illetve közös arculat kialakítása is cél.

A projekt Vas és Zala vármegyében, illetve két szlovén régióban valósul meg. A lehetséges konkrét helyszínek meghatározása a program keretében történik majd meg, Lentiben a tervek szerint a máhomfai városrészben alakítanak ki kerékpáros pihenőt interaktív elemekkel.

A kerékpáros projektet 2026 végéig valósítják meg, a teljes költségvetése több mint 717 ezer euro.

A nyitókonferencián előadások hangzottak el a témában magyar és szlovén közreműködőkkel.