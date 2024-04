A nagykanizsai Tollár Sára sminktetováló és szempillastylist tartja a lépést a felgyorsult világgal, követi a trendeket, igyekszik folyamatosan frissíteni tudását. Most ő látja el jó tanácsokkal a Tündérszépek verseny jelentkezőit.

Tündérszépek 2024: Vezdényi Luca szempillamodellel Tollár Sára

Fotó: Szakony Attila

A természetesség dívik

- A szépségiparban néhány éve a természetesség hangsúlyozására törekszik minden résztvevő, így a szempillaépítéssel foglalkozók is - fogalmazott Sára. - Szerencsére egyáltalán nem divatosak a kifejezetten műanyag hatást keltő, nagy és sűrű műszempillák, amelyek olykor a szemöldökig felértek. A hölgyek inkább a saját pillaállományukat szeretnék hangsúlyozni, dúsítani, s így arcukat, szemüket jobban kiemelni. A Tündérszépek szépségversenyre nevező hölgyeknek is ezt az irányt ajánlom. A kevesebb néha több elv betartása a fotók elkészítésénél is jól jöhet. A szempillák számát a genetika befolyásolja, sokaknak ritka, vagy vékonyabb szálú, míg vannak, akiknek rövidebb és világosabb, mint a hajszínük. A nőknek olykor szükségük van erre a fajta optikai tuningra. Lehetőségük nyílik arra, hogy megduplázzák a szempillaállományt, ezen túl jóval feketébb, látványosabb, kiemelt szemet érhetünk el egy szépen megépített, de természetes hatású műszempillával.

Tollár Sára szerint manapság már kitűnő minőségű szempillák állnak rendelkezésre. Szakemberként ő olyan szálanként felhelyezhető anyaggal dolgozik, mely nagyon vékony, selymes és puha tanítású. Általában a vendégek feketét kérnek, de létezik már barna és sötétbarna színben is, ami egy szőke, vagy világosbarna hajú lánynak sokkal jobban áll. Viszont fesztiválokra, vagy szórakozóhelyekre akár extrémebb színes pillák is választhatók.

Jó alapja egy hétköznapi sminknek is

- A Tündérszépek 2024-es szépségverseny fotózására készülődő hölgyeknek maximum a 11 milliméteres hosszúságot ajánlom, némileg megnyújtva az optikai hatást a mostanában divatos "fox eye" stílushoz igazodva - folytatta. - Viszont ennél csak rövidebb lenne az ideális, de olyan szépen alakított ívvel, mely a szemekre vonzza a tekinteteket. Egyetlen szemhéjra, nyilván a vendég kérése alapján, akár több száz szálból álló szempillaszett kerülhet, amit egyszerre öt méretből építünk fel. A műszempilla manapság már széles körben elterjedt, hiszen nagyon jó alapja egy hétköznapi sminknek is, alkalmakra pedig kifejezetten ajánlom. Egy jól felhelyezett, ápolt, tisztított műszempilla akár egy hónapon keresztül örömet szerezhet a viselőjének.

Tündérszépek 2024: a regionális előválogató április 8-án indul

A Tündérszépek 2024-es szépségversenyre érdemes minél előbb neveznie ITT a 18 és 35 év közötti hölgyeknek, mielőtt betelnek a helyek. Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Zala szépségei Fejér, valamint Veszprém vármegye hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul, ide pedig legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!