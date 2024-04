Mindezt Pisnjak Atilla felelős szerkesztő mondta lapunknak, reagálva azokra a híresztelésekre, amelyek a közelmúltban néhány kisebb, viszonylag kevés olvasót elérő magyarországi internetes portálon jelentek meg. A felelős szerkesztő úgy fogalmazott: napjaink hírversenyében szükség van szenzációhajhász témákra, ő ennek tudja be az MMR-rel kapcsolatos híradást is.

- Tudjuk jól, hogy a Muravidéki Magyar Rádiónak Magyarországon is jelentős hallgatótábora van, különösen a határ menti területeken, Vas és Zala megyében – magyarázta Pisnjak Atilla. – Ezen hallgatóink egy része valamikor nagyon régen középhullámon fogta a rádió adását, de ez már a régmúlt. A középhullámú műsorszórás egy elavult technológia, amelynek beszüntetését régóta fontolgatja a szlovén RTV, ennek a lépésnek elvileg 2024. január elsejével meg is kellett volna történnie, de a döntést egyelőre elhalasztották. Erről a szlovéniai magyarok képes hetilapjában, a Népújságban jelent is meg egy írás, a magyarországi cikkek vélhetően ez alapján keletkezhettek, de azok csak részigazságokat tartalmaznak, illetve úgynevezett clikbait, azaz „kattintásvadász” címmel jelentek meg.

Azt, hogy a középhullámon mikor szűnik meg a műsorszórás, Pisnjak Attila nem tudta megmondani. Arról viszont felelősségteljesen tudott nyilatkozni, hogy helyette több alternatív lehetőséget is kínálnak a hallgatóik számára. A sokkal modernebb, jobb minőségű vételi lehetőséget biztosító URH csatorna mellett több internetes megoldást is kidolgoztak, illetve bevezettek. Ezeknek köszönhetően ma már online platformon, illetve telefonos applikációval is elérhető a csatorna, ráadásul ezek révén bárhol a világban hallhatóak a műsoraik.