A civil szervezet elnöke, Somogyi András lapunknak elmondta: az eddigi rekordot ugyan nem sikerült megdönteniük, de a 142 minta is nagyon szép eredmény, ami nemcsak azt jelzi, hogy a várost övező dombhátakon továbbra is sokan gazdálkodnak, hanem azt is, hogy rangja, értéke van az itteni bírálatnak, ezért arra távolabbi településekről, vagy akár Szlovéniából és Horvátországból is szívesen hozzák el megmérettetni boraikat a termelők. A benevezett minták magas számának köszönhetően párhuzamosan több bizottság is kóstolta a borokat, majd a végén összevetették tapasztalataikat.

- Ez a 46. bírálatunk, s köszönhetően a zsűri folyamatos segítő hozzáállásának, egyre több tudással vérteződtek fel a gazdák – mondta Somogyi András. – A 2023-as év egyáltalán nem volt könnyű, az időjárás nagyon megnehezítette a szőlőtermelők munkáját, ám így is sikerült olyan eredményt produkálnunk, amire méltán lehetünk büszkék.

A 142 benevezett mintából 26 kapott arany és 83 ezüst minősítést. Ezzel a két legmagasabb kategória borainak aránya elérte a 77 százalékot. Bronz minősítést 24 minta, oklevelet kilenc bor kapott. A város bora címet – amelyet csak a letenyei vagy zajki dombhátakon gazdálkodók kaphatnak meg – ezúttal Somogyi Tibor 2023-as évjáratú chardonnay-jának ítélte oda a zsűri.