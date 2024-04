Tudományos Diákköri Konferencia a zalaegerszegi egyetemi kampuszon

A megújuló energiaforrások köre, a vállalkozások eredményességének előrejelzése és a cégek finanszírozási stratégiája szerepelt témaként a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központja (PE ZEK) Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának előadásain. A zalaegerszegi egyetemi oktatók és hallgatók évek óta nagy figyelmet fordítanak a tudományos kutató munkára, így gyakran hoznak haza díjakat a kétévente rendezett országos konferenciákról is. Buspataki Réka másodéves gazdálkodás-menedzsment alapszakos hallgató Mitől zöld az energia? Az alternatív energia vizsgálata az E.ON példáján keresztül című dolgozatában a fenntarthatósággal és a megújuló energiaforrásokkal foglalkozott. A másodéves Havranek Evelin kutatási témaként a vállalkozások finanszírozási kockázatának és finanszírozási stratégiájának kapcsolatát választotta, de vizsgálta a COVID19 gazdálkodókra gyakorolt hatásait is. Horváth Fanni 31 magyar vállalkozás éves beszámolóin keresztül a likviditással, a fizetőképesség értékelésével, ezek előrejelzéseivel foglalkozott TDK-dolgozatában. Mindhármójuk témavezetője dr. Antal Anita, a gazdálkodási kar egyetemi docens elmondta, a hallgatók élénken érdeklődnek a fenntarthatóság iránt, eszerint választanak TDK-dolgozati témát, de az oktatóik is javasolnak aktuális témakört.

Új színházi játszóhely született Zalaegerszegen

Új színházi játszóhely született Zalaegerszegen, a Göcseji Múzeum pincéjében Kazamata néven. A ZAZEE Kulturális Egyesület szervezésében idén tavasszal négy színházi előadás várja az érdeklődőket. Az első alkalom április 18-án volt, ekkor Gyabronka József monodrámáját láthatták az érdeklődők, akik zsúfolásig töltötték a különleges nézőteret. Május 13-án érkezik a győri RÉV Színház, a drámapedagógusokból álló társulat négy tagja a Fábián Péter rendezte Jókedvvel, bőséggel! című szatírát hozza Zalaegerszegre. A sztori szerint a Magyar Szavalatért Egyesület Kárpát-medencei versmondó versenyt hirdet a Himnusz megszületésének kétszázadik évfordulója alkalmából. Május 24-én Háy János A cégvezető című nagy sikerű regényéből készült monodrámát az egykor a zalaegerszegi színház stúdiójában is tanult Sághy Tamás adja elő, a produkció a székesfehérvári Vörösmarty Színház kötelékében jött létre. Június 9-én mutatják be az Ecsedi Erzsébet színművész által játszott Mintapinty című monodrámát, Kovács Dominik és Kovács Viktor színművét.

Katonai eskütétel volt a nagykanizsai Erzsébet téren

Az idén februárban és márciusban bevonult 178 katona ünnepélyes eskütételét tartották a napokban Nagykanizsán, az Erzsébet téren. Ők mindannyian a Magyar Honvédség Egységes Alapkiképzési Programjában vettek részt. A rendezvényen részt vett dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja, Bene Csaba, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke, Balogh László polgármester és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. Takács Attila altábornagy, a Honvéd Vezérkar Főnökének Területvédelmi helyettese beszédében emlékeztetett: a 2016-ban elindított honvédelmi és haderőfejlesztési program nem csak a 21. századi digitális harceszközök megjelenését eredményezte. Egy olyan szervezetikultúra-váltásnak is tanú lehetünk, amely során a tartalékosság szerepe felértékelődött és újfajta gondolkodást mutat.

Cukrászok „végeztek” a Balatoni gasztroakadémián Keszthelyen

Tízen végezték el a Balatoni gasztroakadémia által cukrászoknak szervezett továbbképzést, amelynek a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Keszthelyi Vendéglátóipari Technikumának nemrég átadott, modern oktatóterme adott otthont. A résztvevők Szabó Károly kancellártól és a tanfolyamot vezető Jakabfi Dávid cukrásztól vették át a tanúsítványukat. A továbbképzéseken a legújabb, aktuális trendek és modern konyhatechnológiák használatára alapozva, minőségi, regionális alapanyagokból készült termékeket ismerhettek meg a cukrászok, akik azt is megtanulhatták, mindezeket hogyan lehet változatosan, innovatív módon felhasználni, összegzett Vizlendvai László, a ZSZC főigazgatója. A képzés során zömmel gyakorlati foglalkozásokat tartottak, fókuszálva a cukrász szakma legújabb nemzetközi trendjeire, ennek révén Vozár Péterné, Keszthely alpolgármestere szerint a város és a térség a gasztroturisták érdeklődését is egyre inkább felkeltheti – a balatoni térség alapanyagait felvonultatva.