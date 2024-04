Kettéágazik a zalaegerszegi Kikelet utca nyugati vége

Kiszélesítik a Kikelet utcát, a Jánka-hegy felőli végén pedig új nyomvonalat építenek ki, ezzel elkülönítik a forgalmi irányokat. A beruházásról a helyszínen tartottak tájékoztatót. Hasonló összetett fejlesztés mostanában nem volt a térségben, fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester a munkálatok kapcsán. A Kikelet utca kiszélesítése mellett vízi közműveket cseréltek, a mostani egyirányúsítás pedig biztonságossá teszi a közlekedést, emelte ki. A megnövekedett forgalom miatt már korábban is át kellett építeni több ponton a jánkai utakat, csomópontokat, idézte fel Galbavy Zoltán, a térség önkormányzati képviselője. A Bartók Béla és a Jánkahegyi utcát összekötő Kikelet utca átépítésének elképzelése már húsz évvel ezelőtt megszületett, a tervek 2021-ben készültek el, de csak most sikerült előteremteni rá a fedezetet. A domboldalba mélyített rézsűben 84 méter hosszban új nyomvonal épül – mellette lépcsős járdával, közvilágítással –, így a két forgalmi irány elkülönül. Új lesz a csapadékcsatorna is a Kovács Károly városépítő programban finanszírozott, várhatóan szeptemberre befejeződő, bruttó 122,5 millió forintos beruházás eredményeként.

Ritkaságok és különlegességek a lemezbörzén Zalaegerszegen

A Record Store Day, azaz a lemezboltok napja apropóján szervezték meg a legújabb lemezbörzét Zalaegerszegen. A zenei hanghordozók gyűjtői ezúttal is a Göcsej Tudásközpontban találkoztak egymással. A hétvégi alkalom már a tizennegyedik volt, és most többnyire azok a gyűjtők jöttek össze, akik rendszeres résztvevői a találkozóknak. A főszervező Göncz Tamás elmondta, kialakult egy olyan kör, amely mindig hoz magával izgalmas kiadványokat. Nála ezúttal mintegy kétszáz olyan album, hazai és nemzetközi kiadvány szerepelt a kínálatban, amelyet addig még nem mutatott meg a börze látogatóinak. Olyan szaküzlet, ahol nagyobb választékból lehetne zenei hanghordozókat vásárolni, már régóta nincs Zalaegerszegen. A rendezvény ezt a hiányt is igyekszik pótolni, hiszen mindig jönnek olyan gyűjtők, akik nemcsak a régi albumaikat kínálják eladásra, de rendszerint hoznak újdonságokat is, mondta a szervező.

A Hazajáró műsorvezetői a Halis-könyvtárban tartottak előadást Nagykanizsán

A Halis-könyvtárban tartott nemrégiben vetített képes előadást Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor, a Hazajáró című honismereti és turisztikai műsor két főszereplője. Huszár András amatőr történelemkutató, az előadássorozat szervezője üdvözölte az egybegyűlteket és röviden bemutatta a két előadó munkásságát. Ezt követően Balogh László polgármester mondott köszöntőt. A műsor készítőinek célja, hogy utazásaik során bemutassák a történelmi Magyarország természeti szépségeit, ráirányítsák a figyelmet a magyar kulturális örökség sokszínűségére, s egyfajta hidat képezzenek a határon túlra szakadt magyar közösségek és az anyaország között. Tizenhárom év hosszú idő, de most is ugyanolyan lelkesedéssel térképezik fel és mutatják be az eddig még felfedezetlen tájakat. A múlt mellett a jövőről is szót ejtettek, elmondásuk szerint még 3 év és 60 epizód szükséges ahhoz, hogy az összes fehér foltot eltüntessék a Hazajáró térképéről.

A világhírű földrajztudós előtt tisztelegtek Keszthelyen

Bulla Béla nemzetközi hírű földrajztudós előtt tiszteleg a Balatoni Múzeum, ahol emléktárlatot és vándorkiállítást nyitottak a közelmúltban a Magyar Földrajzi Társaság együttműködésével. Az intézmény és a társaság célja, hogy a geográfia szépségeire hívja fel a figyelmet. Bulla Béla a Rákóczi utcában látta meg a napvilágot 1906-ban. A gimnáziumot a premontreieknél végezte a vasutas család legkisebb gyermeke, akiből végül nemzetközi hírű földrajztudós lett. A tudós személyes tárgyai, fotók és több általa jegyzett, ma is hivatkozott szakkönyv kapott helyet a tárlókban. A kiállítás másik fele Kőrösi Csoma Sándor életének főbb állomásait és a Magyar Földrajzi Társaság gazdag dokumentumgyűjteményét tárja a közönség elé. A tudományos közösség 2023-ban ünnepelte alapításának 150. évfordulóját. Ez alkalomból született a vándorkiállítás. A tárlat június 30-ig látható a Halápy teremben.