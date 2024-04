Programok sokasága a Keresztury-emlékévben Zalaegerszegen

Kiállítás, emlékkonferencia, tanulmánykötet, középiskolásoknak kiírt pályázat, dombormű avatása. Csak néhány azon programokból, amelyeket Keresztury Dezső születésének 120. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékévben valósítanak meg Zalaegerszegen. A részletekről a városházán tartottak tájékoztatót. Keresztury Dezső Széchenyi-díjas író, költő, irodalomtörténész, kritikus, műfordító, egyetemi tanár, politikus, miniszter, Zalaegerszeg díszpolgára fontos szerepet töltött be a város kulturális és közéletében, emelte ki bevezetőjében Balaicz Zoltán polgármester. Hagyatékának ápolásából kiveszik részüket a város intézményei, valamint a Keresztury Emlékbizottság, aminek több évtizedes tevékenységéről Gyimesi Endre elnök adott számot. A polgármester szólt arról is, hogy ez évben megtörténik a Keresztury-ház felújítása, valamint a Mártírok úti szülőháza falán lévő dombormű megvilágítást kap. A Deák-könyvtár középiskolásoknak pályázatot írt ki Keresztury-versek megzenésítésére, illetve illusztrálására. Szeptemberben a Gönczi Galériában kiállításon mutatják be Keresztury Dezső munkásságát, és ez alkalomból felavatják domborművét, Béres János alkotását.

Az aktuális pályázati lehetőségekről hallhattak a Kamarák Házában Zalaegerszegen

Az aktuális pályázati lehetőségekről, köztük kiemelten a KKV Technológia Plusz Hitelprogramról tájékoztatták részletesen az érdeklődőket Zalaegerszegen, a Kamarák Házában. A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara nagy hangsúlyt fektet a pályázatfigyelésre, így a honlapon mindig megtalálhatók az aktuális pályázati kiírások, és szorosan együttműködnek a Széchenyi Programirodával, hangzott el a zalaegerszegi rendezvényen. Többek között a termelékenység javítására és közúti elektromos jármű beszerzésére pályázhatnak a cégek, illetve az Ifjúsági Garancia Programban az álláskereső fiatalok munkába állását segíthetik, hangzott el a fórum első felében. Varga Gábor tanácsadó először a zalaegerszegi és nagykanizsai Széchenyi Programirodát mutatta be, majd az aktuális pályázati lehetőségek határidejét és a támogatási összegeket ismertette. A KKV Technológia Plusz Hitelprogram részleteit Sebők Gábor, az MBH Bank szenior MFB terméktámogatója ismertette. A korszerűsítést, illetve a zöld energiát támogató beruházási kölcsön 10-100 millió forint között vehető igénybe, a kérelmeket április 30-tól lehet benyújtani az év végéig.

Óriási szabadtéri bulival készül a NagyON Kanizsa Egyesület

Fergeteges bulira készül a NagyON Kanizsa Egyesület május elsején a Csónakázó-tónál. A részletekről a civil szervezet két tagja, Szabó Szilárd és Bata Hajnalka beszélt a minap a helyszínen. A kisszínpad környékén már 15 órától várják a kanizsaiakat, ahol a Gypo Circus lép fel, majd 17 órakor a Szan-Dia FSC tart látványos bemutatót. 18 órától a Boombatucada Ütőegyüttes műsora következik, majd 19 órától Dolly lép a színpadra, s adja elő legnagyobb slágereit. Este nyolc órától az Új Babylon – Omega Tribute Zenekar ad koncertet, az estét pedig tűzijáték zárja. A szervezők remélik, hogy minél többen kilátogatnak a Csónakázó-tóhoz, hogy részesei legyenek a fergeteges szabadtéri bulinak. Ugyanakkor a torlódások elkerülése érdekében arra kérik a kanizsaiakat, hogy aki teheti, egy kellemes séta keretében gyalog érkezzen a buli helyszínére.

Kávécukortasak-gyűjtők találkoztak Keszthelyen

Kávécukortasak-gyűjtő találkozót rendeztek Keszthelyen. Hazánkból, Olaszországból, Csehországból, Szlovákiából, Svájcból, Horvátországból, Hollandiából érkeztek a résztvevők a városba és hoztak magukkal nagyon sok, a világ legkülönfélébb tájáról begyűjtött tasakot. A nemzetközi kávécukortasakos találkozóra összesen harmincöt gyűjtő érkezett. Pénzforgalom nélkül cserélték egymással a program során a papírzacskókat. A tizenöt esztendős HUNniai Cukortasak-gyűjtők Társasága Egyesület évente két taggyűlést tart, ebből az egyiket mindig az ország jellegzetesebb tájára szervezik, így idén Keszthelyre esett a választás. Kiemelt céljuk, hogy hazánk kultúráját a cukorpapíron keresztül is megmutassák.