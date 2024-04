Rekonstrukció a forgalmas járdaszakaszon Zalaegerszegen, az Általszegett utcában

Átépítik a balesetveszélyessé vált járdát az Átalszegett utca déli végénél, a munkálatokról a helyszínen tartottak tájékoztatót. Bognár Ákos, a településrész önkormányzati képviselője felidézte, hogy a 169-173. számú házak előtti járda állapotát többször kifogásolták már a környékbeliek. Mivel a kertvárosi templomot is sokan keresik fel, nemcsak az itt élők használják a járdát, aminek felújítása az arányos városfejlesztés jegyében kezdődött el a napokban. A bruttó 10,6 millió forintba kerülő, az önkormányzat által finanszírozott felújítás technikai részleteit Szak Tibor, a polgármesteri hivatal út- és közműépítési csoportjának a vezetője ismertette. Az április első hetében elkezdett munkálatokban a leromlott állapotú, erősen töredezett járdát 150 méter hosszban az alépítménnyel együtt elbontották, majd teljes pályaszerkezetében újjáépítik két méter szélességben, sétányaszfalt burkolattal, kétoldali kertszegélyes megtámasztással, mondta a szakember.

Kiállítás nyílt Zalaegerszegen a Kőolajvezetéképítő Vállalat 70 évéről

Történeti kiállítás nyílt Zalaegerszegen, a Magyar Gáz- és Olajipari Múzeumban. Magyarország szénhidrogén-vezetékeinek döntő többségét a MOL KVV, azaz a Kőolajvezetéképítő Vállalat fektette le. A cég jogelődje a zalai kőolajmezőt és a fővárosi finomítót összekötő vezeték derekán, Siófokon jött létre 1942-ben a MAORT csővezeték-építő részlegeként. Ebből alakult meg 1954-ben a Kőolajvezeték Vállalat, amely az elmúlt évtizedek alatt építette egyebek mellett az orenburgi, a Barátság-, a Testvériség- és az Adria-vezetéket. A KVV 70 éves történetét bemutató kiállítással kedden nyitotta meg szezonját a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum. A gazdag képanyaggal, eszközök sokaságával, a csőfektetést bemutató makettel is illusztrált tárlat ebben az évben látogatható.

A digitalizáció hatásairól tartottak szakmai napot Nagykanizsán

Fejleszt vagy rombol? – avagy a digitalizáció hatása a gyermekek nyelvi és kognitív fejlődésére címmel szakmai napot szervezett nemrég a nagykanizsai Medgyaszay Házban a Szivárvány EGYMI utazó gyógypedagógiai hálózata. A rendezvény megálmodója és szervezője Lőrinczné Vig Mónika intézményegység-vezető volt. A szakmai napon elsősorban pedagógusok, gyógypedagógusok, óvodapedagógusok vettek részt. A konferencia aktualitását mutatja, hogy a szociális ellátórendszerben és egészségügyben dolgozó szakemberek, érintett szülők is érdeklődtek az esemény iránt. A szakmai nap neves előadói saját kutatásaikat, szakmai tapasztalataikat alapul véve igyekeztek választ adni arra, hogy a digitális eszközök milyen hatással vannak a gyerekek nyelvi és kognitív képességeire, illetve személyiségük fejlődésére.

Szülész-nőgyógyász szakorvosokat várnak Keszthelyen

Keszthely akár önkormányzati bérlakásokkal is segítené a város kórházában munkát vállaló szülész-nőgyógyászokat. Ezt azután jelentette be Manninger Jenő polgármester, miután a Keszthelyi Kórház közölte, hogy április 19-től átmenetileg szünetel az intézményben a szülészet-nőgyógyászati fekvőbeteg-ellátás. A járóbetegeket továbbra is fogadják, s elvégzik az egynapos beavatkozásokat is. Az intézkedés oka az orvoshiány. Erre reagálva Manninger Jenő polgármester azt mondta: mivel a meghirdetett státuszokra nem jelentkezett elegendő számú doktor, ezért Keszthely ösztönzésként azt ajánlja: önkormányzati bérlakásokat biztosít a jelentkező szakembereknek. A helyhatóság közleményében az is olvasható: a kórház működtetése nem a városhoz tartozik, ezért Manninger Jenő – Nagy Bálint országgyűlési képviselővel együtt – az egészségügy szakmai irányítóihoz fordult segítségért, hogy mielőbb legyen ismét szülészeti-nőgyógyászati fekvőbeteg-ellátás Keszthelyen.