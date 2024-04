Közműcsere és teljes körű burkolatfelújítás Zalaegerszegen

Megkezdődött Zalaegerszegen a Falumúzeum utca teljes körű rekonstrukciója, az utcát lezárták a forgalom elől. Jelenleg a gázvezetékek cseréje zajlik, melyet követően kezdi meg Zalaegerszeg önkormányzata a további munkálatokat a Kovács Károly Városépítő Programból finanszírozva. Makovecz Tamás, a településrész önkormányzati képviselője a korábbi fejlesztések között megemlítette a Falumúzeum utca ivóvíz- és szennyvízhálózatának rekonstrukcióját, amelyet 2021-ben valósítottak meg. A mostani beruházás során az utca keleti oldalán új csapadék-gerinccsatornát építenek ki, ahonnan a víz a tehermentesítő út déli oldali árkán keresztül jut a Holt-Zalába. Az utca lakóházainak csapadékvíz-lefolyó csatornáit is bekötik a kiépítendő rendszerbe. Az úttestet 183 méter hosszban és 5,5 méter szélességben állítják helyre, s új aszfaltburkolattal látják el a járdákat, amelyek mellé 310 méter kerti szegélyt építenek be.

Projekthét a zalaegerszegi Széchenyi István Technikumban

Projekthetet tartottak a Zalaegerszegi SZC Széchenyi István Technikumban, amely során mind a négy ágazaton tanuló diákok gyakorlati ismereteiket bővítve alkotómunkát végeztek a saját területükön. Közös feladatként kerékpártárolót létesítettek a technikum udvarán. Az idei program különlegessége éppen ez a közös munka, emelte ki Némethyné Lövey Zsuzsanna. A Széchenyi-technikum igazgatója elmondta, korábban is tartottak projektnapokat, de ágazatonként külön, most pedig először együtt. A projektalapú oktatás új módszertan a 2020-ban bevezetett új szakképzésben, amelynek célja, hogy a gyerekek a szakmájukhoz kapcsolódó feladatokat, problémákat gyakorlatokon keresztül valósítsák meg és oldják meg. A rendezvényt Szabó Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum kancellárja nyitotta meg. Kifejtette, hogy a projektnapok szinkronban és összhangban vannak a szakképzés 4.0 stratégia minden elemével. A gyakorlati munka során szerzett tapasztalatok és ismeretek birtokában a diákok sikeres záróvizsgák elé nézhetnek, amelyek értékelésében a gyakorlati tudás nyom többet.

Bankjegyek, bélyegek és képeslapok a nagykanizsai Halis-könyvtárban

A nagykanizsai Halis-könyvtárban nemrégiben nyílt meg Gelencsér Gábor nyugalmazott újságíró április végéig látogatható kiállítása Lempirától a latin fiestáig címmel. A különleges tárlat több érdekesség mellett a nagykanizsai kötődésekre fókuszál. A kiállítás ezúttal Közép- és Dél-Amerikára repíti gondolatban a látogatót, az ottani országok kultúráját és sokszínűségét villantják fel az érdeklődőknek. A tárlat apropóját két nagykanizsai kötődés adja. Ősze András szobrászművész éveket töltött Peruban, a limai egyetemen tanított művészettörténetet, sőt Brazíliában is megfordult. A Halis-könyvtár jóvoltából róla szóló kiadványokat is kezében tarthat a látogató. A másik nagykanizsai Tóth László mérnök, aki a földönkívüli civilizációk kutatásával foglalkozott, egy mexikói maja romvárosban kereste az idegenek nyomait, a helyszínen található feliratokról készített tanulmánya megjelent egy német kiadású tudományos kötetben is.

Javaslatokat vár Keszthely önkormányzata a Bakonyi Károly-díjra

Keszthely Város Önkormányzatának képviselő-testülete és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campusa együttesen Bakonyi Károly-díjat adományoz azon személy számára, aki tudományos és/vagy kulturális tevékenysége során kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus és Keszthely város érdekében egyaránt. A képviselő-testület az elismerésre a közvélemény bevonásával a legszélesebb körből várja a javaslatokat, a javaslattétel feltételei Keszthely Város honlapján a hirdetmények között megtalálhatók. A kitüntetés adományozására vonatkozó javaslatokat részletes indokolással 2024. május 31-ig lehet megküldeni Keszthely Város Polgármestere címére. A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány megtalálható a város honlapján.