Keszthely pénzügyi kockázati tőkealapot vonna be a nagyobb projektekhez

A város fejlesztéseiről s a gazdasági élet ösztönzésének terveiről tartott előadást Manninger Jenő polgármester a Keszthely Térségi Vállalkozói Klub legutóbbi ülésén. A város vezetésének célja, hogy az itt működő vállalkozások fejlődjenek, s ez az utóbbi években így is történik, amit bizonyít, hogy az iparűzési adóbevétel folyamatosan nő, tavaly például több mint 1,7 milliárd forint folyt be a település büdzséjébe. A polgármester kijelentette, más együttműködési lehetőségek is körvonalazódnak. A város ugyanis szeretné, ha Keszthelyen egy-két nagyobb cég is megtelepedne, ennek érdekében iparterület-fejlesztést terveznek, illetve pénzügyi kockázati tőkealapot vonnának be a nagyobb projektekhez. Manninger Jenő prezentációjában bemutatta az uniós forrásokból, illetve a hazai költségvetés támogatásával megvalósuló, illetve tervezett fejlesztéseket. Elárulta, a kecskeméti modellt tanulmányozták behatóan, az alföldi városban is a Keszthely által tervezett befektetési alapok segítségével tudtak látványosan előrelépni.