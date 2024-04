Zalaegerszegi csapat nyerte az országos BankCode döntőjét

Idén 1200-nál több csapat mintegy 3700 diákja vett részt a BankCode tanulmányi versenyen. A döntőbe jutott hat csapat közül végül zsinórban harmadszor is a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium csapata diadalmaskodott. Idén már hatodik alkalommal rendezte meg a Pénziránytű Alapítvány és a Pénzmúzeum középiskolás diákok számára a pénzügyi tanulmányi versenyt. A március 26-án a Pénzmúzeumban megrendezett szuperdöntőn az első díjat a Zrínyi Miklós Gimnázium csapata hozta el. Felkészítő tanáruk, Rinfel Mónika büszkén számolt be arról, hogy diákjai – Kiss Botond Attila, Rózsa Rebeka és Szeglet Bálint – immár harmadik alkalommal arattak győzelmet a rangos tanulmányi versenyen. Az idei szuperdöntőben egészen új típusú, kreatív kihívásokkal is találkoztak a tanulók. Nagyon izgalmasnak találták többek között azt a feladatot, amely során az idén 100 éves jegybank történetét kellett híradós tudósítás formájában feldolgozniuk.

A növénydoktor az aktuális kiskerti tennivalókról Zalaegerszegen

Aktuális kiskerti növényvédelemről tartott előadást a Keresztury VMK-ban a Zalaegerszegi Hagyományápoló Kertbarát és Kulturális Egyesület tagjai számára dr. Varga Zsolt, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Zala Vármegyei Területi Szervezetének elnöke. Ha már túl vagyunk a metszésen, hangsúlyozta, a legfontosabb teendő az esetleg betegségeket hordozó növényi maradványok megsemmisítése, a fák sebkezelése. A lemosó permetezések során a gazdák ügyeljenek a permetszer magas olajtartalmára, a bő lémennyiségre, tanácsolta a szakember, és felhívta a figyelmet a hatóanyagok, köztük a rézkészítmények veszélyességi besorolásának megváltozására. Ezen kívül sorra vették a gyümölcsfák, az almatermésűek és a csonthéjasok fontosabb gombabetegségeit, kórokozóit, az ellenük való védekezés módjait, majd a zöldségfélék minél környezetbarátabb védelmét beszélték meg.

Süteményekkel lepték meg a gyermekotthon lakóit Nagykanizsán

Nagy volt az öröm a Zala Vármegyei Gyerekvédelmi Központ Űrhajós utcai gyermekotthonában a minap, hiszen a Heni Cukrászda felajánlásának köszönhetően száz süteményt kapott az intézmény. A finomságokat maga a tulajdonos, Siposné Gerencsér Henriett szállította ki és adta át a gyermekotthon lakóinak. Mint mondta: nem ez az első alkalom, hogy édességgel lepi meg a gyerekeket, ugyanis évek óta remek az együttműködés a cukrászda és a gyermekotthon között. A több rekesznyi süteményt a gyerekek vették át, s a kiszállítás napján az ebédet követően meg is kóstolták a finomságokat.

Szakmai napot tartott a keszthelyi Közgáz és a marosvásárhelyi líceum

Közös szakmai napot tartott a keszthelyi Közgáz és a marosvásárhelyi Erdélyi Kereskedelmi Líceum, amely tavaly óta működik együtt a Zalaegerszegi Szakképzési Centrummal. E kapcsolat keretében a közgazdasági technikum és az erdélyi intézmény közös projektbe kezdett, amelynek célja, hogy segítsék egymás szakmai s oktatómunkáját különféle programokkal, illetve tapasztalatcserével. A húsvét előtti online alkalom résztvevői számos prezentációt mutattak be, ezek az intézmények képzési struktúrájába, tevékenységébe engedtek betekintést. A most kezdett munka a következő tanévben folytatódik, immár személyes formában. A szakmai nap címe és mottója így hangzott: Vállalkozási ötletek eltérő gazdasági környezetben, s ennek szellemében az erdélyi és a keszthelyi fiatalok is bemutatták például saját országuk választható vállalkozási formáit, az adózási környezetet, sőt, még vállalkozási ötleteket is előadtak, összegzett Ács Marianna, a közgazdasági technikum szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettese.