Ebből kitűnik, hogy a Véradás nevű telefonos applikáción keresztül bárki tájékozódhat a hozzá legközelebbi véradási helyszínről, vagy a kedvenc véradási helyszínének közelgő eseményéről, időpontjáról. Az applikáció iOs és Android rendszereken érhető el, ingyenes, és a felhasználók visszajelzései alapján folyamatosan fejlesztik.

Az ország legnagyobb humanitárius szervezete, a Magyar Vöröskereszt 1881 óta tevékenykedik hazánkban, és 85 éve vesz részt az önkéntes véradók toborzásában, illetve a véradóalkalmak szervezésében. Folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel a meglévő és a leendő véradókat hatékonyan szólíthatja meg. Ebben segít az új alkalmazás, amely az időpont keresésén túl tájékoztatást és számos kényelmi funkciót kínál. Segítségével a felhasználók nyomon követhetik, mikor telik le a két véradásuk között szükséges 56 nap, és gyors teszt kitöltésével az alkalmasságukat is ellenőrizhetik. Kedvenc települést, véradási helyszínt jelölhetnek meg, és azt is megmutatja, hogy az aktuális helyzetükhöz képest hol érhetnek el nyilvános véradást az általuk megadott távolságon belül, valamint a számukra fontos eseményekről is értesítést kaphatnak. Mindezek túlmenően az alkalmazás segíti a mindennapi véradások előkészítését, a toborzást, mert használatával azonnali visszajelzést is kaphatnak a véradást szervező munkatársak.

A tájékoztató kiemeli, a hazai egészségügy számára megfelelő mennyiségű és minőségű vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes donorra van szükség. Mivel a vér mesterséges úton nem állítható elő, ezért a Magyar Vöröskereszt arra kér minden egészséges felnőttet, váljanak ők is önkéntes véradóvá!