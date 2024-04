Goór Tímea, a Móricz-iskola megbízott igazgatója még a verseny kezdete előtt elmondta, hogy a Zala vármegyei egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények diákjai vesznek részt a megmérettetésen, összesen húszan. A házigazda iskola tanulói mellett érkeztek Nagykanizsáról, Zalaszentgrótról, Zalaegerszegről, Keszthelyről. A versenyen magyar irodalom, történelem, természettudomány, valamint technika és tervezés tantárgyból adtak számot tudásukról, ügyességükről a gyerekek. A feladatlapok kitöltése mellett feladatuk volt még egy íj elkészítése megadott szempontsor alapján, hiszen a verseny témája Mátyás király korához kapcsolódott. Goór Tímea hozzátette, hogy a versenyre már szeptembertől készülnek a részt vevő gyerekek. A megmérettetést minden évben tavasszal rendezik meg más-más helyszínen.

Fotó: Korosa Titanilla

A diákok sokat készültek a versenyre, mely a többi hasonló próbával együtt segíthet felismerni és kiemelni a gyerekek egyéni erősségeit, képességeit, illetve inspirációt nyújthat, motivációt adhat. Ugyanakkor közösségi élményt is jelent a tanulásban akadályozottak számára.

A versenyt megelőzően a Móricz-iskola diákjai zenés műsorral mutatkoztak be. A megjelenteket köszöntötte Varga István, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ szakmai vezetője is, aki a megnyitón arról beszélt, hogy a gyógypedagógia országosan kiemelt terület. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ is minden lehetséges eszközével igyekszik támogatni a gyógypedagógiai intézményeket, kiemelt figyelmet fordítva a pedagógusok továbbképzésén át a fejlesztő eszközök biztosításán keresztül az eredményesebb oktató-nevelő munkát segítő beruházásokra. Hozzátette, hogy az akadályozottsággal élő emberek segítése az élet minden területén mindannyiunk feladata. Az apró lépések, melyeket ezen a területen a fejlesztésekkel elérnek a pedagógusok, mérföldköveknek is tűnhetnek, hiszen megkönnyíthetik a gyerekek mindennapjait.