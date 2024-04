Soborné Mosolygó Liám, a Hévízi Szépkorúak Társaságának társelnöke elmondta, az idősebb generáció tagjainak kérése volt ez a tanfolyam, hiszen számukra is fontos, hogy haladjanak a korral. E szándék pedig találkozott Fisli István informatikatanár, a keszthelyi VSZK igazgatójának felajánlásával, aki szívesen áll katedrára a hévízi Illyés-iskolában is, hogy az érdeklődőket megtanítsa az alapokra.

– Ez nagy lehetőség arra, hogy az életünket könnyebbé tegyük, s így a fiataloktól sem kell folyton segítséget kérni, ha valamiben elakadunk, hanem reményeink szerint az itt megszerzett alaptudással már elboldogulunk a digitális világban. Azt várjuk ettől a tanfolyamtól, hogy egy kis biztonságot szerezzünk a számítógépek és az okostelefonok használatát, kezelését illetően, s levetkőzzük az eszközökkel kapcsolatos gátlásainkat, félelmeinket. Végül is: kerékpározni is úgy tanul meg az ember, ha próbálkozik – fogalmazott Soborné Mosolygó Liám.

Fisli István: Kiscsoportos foglalkozásokat tervezünk, hogy mindenkinek lehetősége legyen gyakorolni s valóban elsajátítani a szükséges ismereteket

Fotó: PBÁ

Fisli István a tanfolyamnyitó megbeszélése előtt lapunknak elárulta, a tíz, egyenként másfél órás alkalom elegendő arra, hogy a résztvevők elsajátítsák az alapokat, és erre építkezve később már önállóan is tudnak majd otthon továbbhaladni, elmélyülni. Mint jelezte, sok hasznos program és alkalmazás létezik, amit kifejezetten a szépkorúak számára készítettek, ezek használatát mindenképpen megtanítja majd a résztvevőknek. Emellett a város nyugdíjasai megismerkedhetnek a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségekkel is.

– Kiscsoportos foglalkozásokat tervezünk, hogy mindenkinek lehetősége legyen gyakorolni s valóban elsajátítani a szükséges ismereteket – árulta el Fisli István. – Emellett az alkalmakra emlékeztetőt készítek majd, amely otthon is segítségére lesz a résztvevőknek, s így később is gyakorolhatnak, fejleszthetik tudásukat.

Az edukáció egyfajta küldetés, tette hozzá Fisli István, aki tartott már képzéseket a saját intézményében dolgozóknak, s oktatott OKJ-s tanfolyamokon is. Most pedig, hétről hétre a hévízi szépkorúakat próbálja segíteni, hogy magabiztosan mozogjanak a digitális világban. Az informatikatanár azt is jelezte, ha lesz érdeklődés, később akár folytatása is következhet e képzéssorozatnak, mélyebben megismerkedve egy-egy területtel.