Ezt Komjáthi Imre országgyűlési képviselő, a törvényalkotási bizottság alelnöke, a Magyar Szocialista Párt társelnöke közölte szerdán Zalaegerszegen tartott sajtótájékoztatóján. Tette ezt annak apropóján, hogy adományt hozott annak a háromgyermekes nőnek a megsegítésére, akit 2024. február 21-én futószalag rántott be Zalaegerszegen a Posta úti hulladékfeldolgozó üzemben. A párt kongresszusán szerveztek gyűjtést az életveszélyesen megsérült, megrokkant nő megsegítésre, ugyanis albérletben él, 6 és 13 éves gyermeket nevel, ebben 23 éves lánya, valamint elvált férje van segítségére. Az eset kapcsán Komjáthi Imre arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány leépítette a munkavédelem rendszerét. Ezt jelzi az is, hogy 2010 előtt 1027 munkaügyi ellenőr dolgozott hazánkban, most 300.

Nem elég, ha azt mondja Orbán Viktor: munkaalapú társadalmat építünk, ha a dolgozók nem lehetnek biztosak abban, a munkából épségben térnek haza szeretteikhez. Az elmúlt években felpuhították a munkavédelmi szabályokat: már nem kötelező a munkavédelmi oktatás, nem kötelező a munkaegészségügyi ellenőrzés. Ennek egyre többen esnek áldozatul, emelte ki. Hasonló a helyzet a gyermekvédelemnél, az egerszegi baleset kapcsán felvetődik kérdés, mennyire képes ezt a helyzetet kezelni az amúgy is túlterhelt gyermekjóléti rendszer, tette fel a kérdést.