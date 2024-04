Az esőbeálló mögött, a domboldalban egyetlen korai azáleabokron volt csak néhány virág, s a közeli nagy, tűzpiros bokron pirosodtak a bimbók, a többin még ez is várat magára. Az azáleák virágzása időjárásfüggő, de április közepe előtt még nem nyílik tömegesen.

Egerszegen a Csácsbozsoki arborétum is megnyitotta kapuit húsvéthétfőn a látogatók előtt. Erdei Gyula, a kert vigyázója elmondta: a parkoló megtelt autóval, sokan élvezik az erdőben való kirándulást. Egy-két azálea itt is megmutatja már a virágait a korai fajtákból. Míg az Azáleás-völgy mindennap, napszaktól függetlenül látogatható, addig az arborétum csak hétvégén és ünnepnap tart nyitva, de engedéllyel iskolák és közösségek hétköznap is felkereshetik.