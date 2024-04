– Tavaly szerveztük meg először az Egerszegi Palántafesztivált, amit a résztvevők, a termelők és a nagyközönség is szükségesnek és hasznosnak ítélt, ezért mindenképpen folytatásra érdemesnek tartjuk. Ez a dátum azért is fontos a Göcseji Tudásközpont életében, mert az intézmény éppen két éve működik, így ez az esemény egyúttal az évforduló megünneplésére is lehetőséget nyújt – tájékoztatta szerkesztőségünket Sümeginé Horváth Anita, a Göcseji Tudásközpont igazgatója. A rendezvényen idén az agrárképzésekről és pályázatokról is tájékozódhatnak a látogatók. Azokhoz is igyekszünk eljutni, akik nem tudnak személyesen eljönni hozzánk. A rendezvény ideje alatt élő közvetítés érhető el a Göcseji Tudásközpont YouTube csatornáján. A rendezvény előtt első alkalommal megjelenik a Míves Piac című időszakos lapunk is, amely lehetőséget ad a helyi termelőknek, kézműveseknek és szolgáltatóknak a bemutatkozásra.

A II. Egerszegi Palántafesztivál programjai:

7 órától: Palánta-, termelői és kézműves vásár

8 órától: Zenélnek a Tekerős Barátok

9:10 Pogács András „Vasmancs”: Homoktövis ültetése, kezelése

9:35 Sántha Izabella bio kertész: Hasznos élőhelyek a kertben

10:00 Ünnepélyes köszöntő: Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere, Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő, Sümeginé Horváth Anita, a Göcseji Tudásközpont igazgatója. A megnyitón a Zalai Táncegyüttes közreműködik.

10:30 Radnóti Óvoda: „Tavaszi csokor” című műsora

10:45 Bánhegyi Gabriella docens: Agrárképzések Keszthelyen a Georgikon Campuson

11:05 Göcseji Szegek Néptáncegyüttes

11:20 Dr. Lustyikné Dudás Beáta NAK-referens: Kisüzemi pályázatok

11:40 Zenélnek a Tekerős Barátok

Folyamatosan: egyéni szaktanácsadás, agrárképzési tájékoztató, gyógynövény-kiállítás, gyógynövény-ismereti totó, népi játszóház és kézműves foglalkozások