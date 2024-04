A megszokottnál melegebb időjárás esetén is eddig május első hetében volt erre legelőbb példa, hűvösebb időjárásban pedig június elején indult be a virágzás. Példaként a szakkönyv 2018-at említi, amikor Magyarországon május első hetében kezdett a fehér akác országszerte virágozni, a megszokottnál jóval enyhébb áprilist követően. Most, már az április 20-i héten sokfelé fehérlenek a virágoktól az akácerdők koronái, pedig már egy hete jóval hűvösebb az időjárás, mint előtte, amikor kora nyári meleg volt. Hogy meddig virágzik az akác, azt is nehéz megjósolni, nagyban függ attól, milyen meleg van. Nyárias időben a virágzás időtartama a két hetet sem éri el. Az akácvirág a méhészek számára igen fontos, mivel a legjelentősebb mézelők közé tartozik.

Ha már az akácról beszélünk, jó tudni, hogy az Egyesült Államok délkeleti részén honos, de betelepítették a mérsékelt öv számos további részére, így Európába is. Magyarországon elsőnek az Erdődy család pozsonyi birtokán ültettek akácot a 18. század első évtizedében, majd 1710-ben Bábolnán, a Szapáryak kertjében. Térhódítása hazánkban 1865 és 1895 között kezdődött, amikor is rövid idő alatt számos helyre betelepítették. Már a 19. században magyar fának tartották, mert annyira elterjedtté vált hazánkban. Ma Magyarországon az akác a leggyakoribb fa, az összes erdőterület több mint húsz százaléka akácos.