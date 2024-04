Letenyei Baromfitartási Program 13 perce

Szociális támogatásokról döntött az önkormányzat

Szociális támogatásokkal kapcsolatos ügyekről is döntött legutóbbi, még az elmúlt héten megtartott képviselőtestületi ülésén Letenye város önkormányzata. A város pályázatot nyújt be a belügyminisztériumhoz szociális tüzelő beszerzésére, s elindították saját szociális földprogramjukat is.

Gyuricza Ferenc Gyuricza Ferenc

Farkas Szilárd polgármester Fotó: Gyuricza Ferenc

Erről Farkas Szilárd polgármester számolt be lapunknak. Mint mondotta: a Letenyei Baromfitartási Program – amelynek elindításáról korábban már beszámoltunk – maximum harminc nehéz szociális körülmények között élő helyi család támogatását teszi lehetővé. A pályázati felhívásukra 26 személy nyújtotta be kérelmét, ebből egy fő nem felelt meg a feltételeknek, egy személy pedig időközben elhunyt. Az önkormányzat a beérkezett igényekről zárt ülésen tárgyalt, s döntésük értelmében mind a 24 jogosult lakos számára biztosítják a támogatást. Ez azt jelenti, hogy az érintett családok 25-25 növendék baromfit, illetve húsz kilogramm tápot kapnak térítésmentesen. A szociális tüzelő programról annyit mondott a polgármester: 200 köbméter tűzifa beszerzéséhez kérnek támogatást a belügyminisztériumtól, amennyiben igényüket pozitívan bírálják el, az szintén a helyi lakosok életvitelét segíti elő.

