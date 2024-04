A példamutatás, no meg a szigorú ellenőrzés és számonkérés megtette a hatását: még 7 évvel ezelőtt 3 darab 7 köbméteres konténer is megtelt a környékről összeszedett szeméttel, az idén belefért egyetlen 5 köbméteresbe is. Az idén megalakulásának 10. évfordulóját ünneplő Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület programjai között immár hagyomány a közterületeken, horhosok mentén, erdőkben, pagonyokban illegálisan lerakott hulladékok összegyűjtésével, a szűk, de forgalmas hegyi utakra benyúló ágak levágásával összekötött tavaszi nagytakarítás.

Borsos József kidolgozta a hatékony logisztikát: melyik csapat milyen útvonalon szedje össze a szemetet

Fotó: Fincza Zsuzsa

– Civil szervezetünk tagságát és pártolóinkat egyaránt minősíti, hogy megértették alapszabályunkba is bevésett köztisztasági akciónk jelszavát:

Védjük környezetünket, ne csak a tulajdonunkat!

... s így nem csupán évente egyszer, a meghirdetett szemétszedés alkalmával, hanem az év minden napján vigyáznak a tisztaságra, a természet értékeire. Ennek eredményeképpen egyesületünk által ellenőrzött Öreghegyen, bár külterület, egyre kevesebb a szemét, ezúttal jobbára építési törmelékből és háztartási cuccokból állt a kihajított hulladék. Viszont összeszedtünk 47, egyforma címkés borosüveget is, olyan áruházi kommersz pia volt bennük, amit normális borosgazda – mint akik Öreghegyen is szőlészkednek, meg sem innának – tájékoztatta lapunkat Borsos József, a besenyő-öreghegyi polgárőr egyesület elnökhelyettese, hozzátéve, eddig is szívügyüknek tekintették a környezetvédelmet, de az idén, hogy az országos szövetség 2024-ben kiemelt feladatnak nyilvánította, még több energiát fektetnek az illegális szeméttelepek felkutatására és a környezetszennyezők azonosításához szükséges tárgyi bizonyítékok összegyűjtésére.

Minden hegyi útra, horhosra jutott egy-egy polgárőr csapat

Fotó: Fincza Zsuzsa

A szemétszedéshez a felszerelést, a zsákokat, a védőkesztyűt a városi önkormányzat cégei jóvoltából az idén is Gecse Péter, a térség önkormányzati képviselője szállította a helyszínre, s ha már ott volt, jó szokásához híven a polgárőrökkel együtt kesztyűt húzott és a munkából is kivette a részét.