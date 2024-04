A versenyre, ahogy az elmúlt években, most is apró-, krémes és reformsütemény, torta, kelt és a gyerekeknek indított kategóriában lehetett nevezni. Sokféle finomság érkezett: mogyorós keksz, almás szelet, palacsintatorta, sajtos és lekváros pogácsa, néger kocka, fonott kalács, kókuszos csiga és kukoricalisztből sütött piskóta is szerepelt a süteményversenyre nevezett finomságok között.

Néhány a versenyre nevezett süteményekből

Fotó: Korosa Titanilla

Ez alkalommal összesen 26 sós vagy édes süteményt, pogácsát sütött a 15 felnőtt és a 2 gyermek nevező. Voltak, akik többfélével jelentkeztek. Kóstolhatott a zsűri négyféle kelt tésztát, tortát, 10 különböző krémes, 5 apró- és 4 reformsüteményt, utóbbiból kétszer annyit készítettek például, mint az elmúlt évben.

A süteményeket a Tüske Lászlóné, Ivanics Sándorné és Kásáné Tarsoly Ibolya alkotta szakértő zsűri bírálta el.

Minden kategóriában díjazták az első három helyezettet, akik konyhai eszközöket kaptak ajándékba. Tíz sütemény kapott első, 11 második és 5 harmadik helyezést.

Az oklevelek és díjak átadását követően már csak a kóstolás maradt a feladata a versenyzőknek és az érdeklődőknek az igazán változatos kínálatból.