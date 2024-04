A következményes mozgásszervi betegségek rehabilitációjának fejlesztését tűzte ki célul az Országos Kórházi Főigazgatóság több mint 10 milliárd forintos projektjében, amelynek a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház is részese lehetett, ismertette dr. med. habil Gasztonyi Beáta PhD. A kórház főigazgatója elmondta, a közel 370 millió forintos támogatásból 58 eszközt szereztek be. Ebből újracserélték a fizioterápiás osztály eszközparkját, és 11 klinikiai osztályt, ahol gyógytornászok dolgoznak, izomstimulációra és fájdalomcsillapításra alkalmas eszközökkel láttak el.

A kéz és ujjak mozgásának rehabilitációjában segít ez az interaktív eszköz

Az 58 eszközből hét készülék is új terápiás lehetőségeket kínál.Kettő robot-asszisztált, öt pedig interaktív eszköz, amely jelentős előrelépés a mozgásszervi betegségek rehabilitációjában. Papp Judit, a fizioterápiás osztály vezetője gyógytornászok segítségével mutatta be az új eszközöket, amelyek közül öt számítógépes játékkal segíti például kéz és az ujjak mozgásának fejlesztését. Azonkívül, hogy motiválja a beteget, az agyat, illetve az összes szenzoros érzékszervet is fejleszti. Az alsó és a felső végtagok fejlesztését hasonló elven működő eszközök segítik. Ezek a betegre helyezett szenzorokkal mérik azt aktivtitást, amelyből az állapotának javulását, esetleges rosszabbodását tudják leszűrni, illetve további kezeléseket meghatározni. Két eszköz pedig a robottechnikát használja a járásgyakorlásra, ezáltal segítve a beteg járásképességének fejlesztését.

Dr. Németh László, a neurológia osztályvezető főorvosa elmondta, hogy a stroke-on átesett betegek, illetve az agysérültek korai rehabilitációjában hatékonyak az új eszközök. Dr. Elmont Beatrix, a gyermekosztály főorvosa ismertette, hogy a Dunántúl egyetlen fekvőbetegellást nyújtó rehabilitációs részlegükön a betegeik 80 százaléka idegrendszerileg sérült és bénult. Kiemelte, hogy az interaktív játékprogramok alkalmazásával a gyerekek önbizalmat és motivációt kapnak, amely segíti fejlődésüket. Dr. Nedvig Klára, a szeptikus osztály vezető főorvosa elmondta, az amputált, valamint a csípő- és térdízületi műtéteken átesett betegek rehabilitációjában bizonyulnak majd hasznosak ezek az eszközök.