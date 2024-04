Hétfőn a helyszínen tartottak sajtótájékoztatót, ahol elsőként Horváth Ferenc és Kuti László, az iskolai alapítvány kuratóriumi elnöke szólt a beruházásról. Mint elmondták: régi probléma volt, hogy a reggeli és a délutáni időszakban feltorlódtak az autók az iskola főbejáratánál, ahol csak néhány parkoló áll rendelkezésre.

– Lehetőségem volt megvásárolni ezt a közel 900 négyzetméteres területet, amit zúzalékos mészkővel borítottunk, és így már alkalmas a parkolásra – mondta Horváth Ferenc, aki hozzátette: a területet hamarosan átadja az iskolai alapítvány tulajdonába, melynek feladata lesz a karbantartás is.

A helyszínen ott volt Magyar Ferenc, a nagykanizsai tankerület igazgatója, aki korábban hat esztendőn keresztül volt a palini iskola igazgatója. Mint mondta: korábban is problémát okozott a kevés számú parkolóhely, de akkor még nem volt lehetőség ilyen megoldásra. Ugyanakkor örömét fejezte ki a tankerület igazgatója, hogy az iskola vezetése összefogva a szülőkkel megnyugtató megoldást talált.

– Nagy öröm számomra, hogy az iskola alapítványa és az iskolatanács is mindent elkövet az intézmény fejlesztéséért – mondta Kustor Zsófia iskolaigazgató. – Az elmúlt két év során nem csak a parkolás problémája oldódott meg, a közelmúltban egy kerékpártárolót is sikerült kialakítani a szülők segítségével, bővült az iskolai játszótér és számos okoseszközzel gyarapodott az iskola, arról nem is beszélve, hogy sikerült részlegesen akadálymentesíteni az épületet. Emellett ígéretet kaptunk az önkormányzattól, hogy az iskolához bevezető rövid útszakaszt is leaszafaltozzák.

A parkoló kialakítása kapcsán múlt hét pénteken Gábris Jácint önkormányzati képviselője is köszönetet mondott Horváth Ferenc vállalkozónak, illetve az iskola vezetésének a beruházásért.