Fotó: Mozsár Eszter

Nincs is annál izgalmasabb, mint kutatni kincsek után. Legyen az a nagymama padlása vagy éppen egy kincsvadász játék. A zalaegerszegi Göcseji Múzeumban ezúttal régészeti játszóházba invitálták a családokat. Horváth Ádám láthatóan nagy izgalommal lapátolta a homokot, a csontváz mellett ugyanis valódi meglepetés is lapult, amit neki kellett megtalálni, s jutalmul haza is vihette azt.